Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming szolgáltatásokkal, amelyek nem juthatnak be az Apple zárt világába. De léteznek kiskapuk.

Az Apple nagyon figyel „fallal körülvett” világára, nehéz bejutni az App Store-ba, különösen a játék-streaming szolgáltatóknak. Azonban létezik rá megoldás, hogy az iOS-esek is elérhessék ezeket (az androidosok ennél sokkal jobb helyzetben vannak, ők alapból játszhatnak). Az Nvidia GeForce NOW szolgáltatása például használható a Safarival (az App Store felkeresése nélkül), és a Google is bejelentette, hogy hamarosan bemutatkozik iOS-es a Stadia nevű játék-streaming szolgáltatása (ami egyébként mostanában ünnepeli egyéves születésnapját).

Az említetteknek megfelelően természetesen nem külön dedikált iOS-alkalmazás formájában érkezik (az Apple szerint az ilyesfajta szolgáltatások megsértik az App Store feltételeit), ezért ehelyett az iOS felhasználók progresszív webalkalmazás (PWA) formájában érhetik majd el. A progresszív webappok olyan weboldalak, amelyek mobilalkalmazásokhoz hasonló funkcionalitást biztosítanak. Ha tehát a Google egy webalkalmazás használatával az iOS rendszerbe tudja juttatni a Stadiát, azzal megkerülheti az App Store-t.

A Google egyelőre nem osztotta meg, hogy pontosan mikor indul el iOS rendszeren a Stadia, csupán annyit árult el, hogy néhány hét múlva kezdődik a szolgáltatás nyilvános tesztelése.

