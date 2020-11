Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi miniszter ismertette.","shortLead":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi...","id":"20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e79e0-c817-4128-9118-a8bb4842d844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","timestamp":"2020. november. 23. 10:29","title":"Új tervet mutatott be Novák Katalin: Az idősek bármikor mehetnének boltba, a fiatalabbakat nem engednék be a védett idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosan is hajtott modellek.","shortLead":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb...","id":"20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32495750-a6bf-40b7-adfb-2c95544637fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","timestamp":"2020. november. 24. 04:37","title":"Nagyvadak diétán: menetpróbán a konnektoros Audi Q7-es és az A8 L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","shortLead":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","id":"20201122_EszakMacedonia_marihuana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74edc74f-2c08-47bb-a09c-32deec98e0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_EszakMacedonia_marihuana","timestamp":"2020. november. 22. 17:30","title":"Észak-Macedónia miniszterelnöke legális füvezéssel hozna turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra pénzbüntetést kért.","shortLead":"Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra...","id":"20201123_rendor_vadaszat_birosag_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b7993f-fd86-4620-b2e1-afe40b93a95b","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_rendor_vadaszat_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 23. 15:37","title":"Egy nyúlra célzott, de a hajtót találta el a rendőr a vadászaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint.","shortLead":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe1bdfc-c316-44b5-b843-a715bbafe11a","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 23. 21:26","title":"Több mint 50 ezer áldozata van már a járványnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől hatályos előírásnak, miszerint legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítaniuk. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.","shortLead":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől...","id":"20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46f963-b556-480b-8a34-0733dbf65fd9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","timestamp":"2020. november. 23. 11:30","title":"Nyakunkon az új időszámítás a kártyaelfogadásban. Ön felkészült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","shortLead":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","id":"20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae62053-aa74-4e18-aef1-dd16e7140654","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 23. 18:18","title":"Megnyitja parkolóját a fővárosi önkormányzat a környéken lakók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]