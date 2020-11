Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","shortLead":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","id":"20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265c24d7-a7c5-4bdd-8b21-e35690c35dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 12:19","title":"Csaknem tízmilliárdos előleg jöhet az EU-ból a járvány költségeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596","c_author":"Opel Magyarország","category":"brandcontent","description":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal találkozhatunk, ami pár éve még csak a legfelsőbb, prémium kategória sajátja volt.","shortLead":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal...","id":"20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad79a29-0d0b-4cc9-ad50-559670dc24a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","timestamp":"2020. november. 23. 14:30","title":"Hétköznapi autók, csúcstechnológiával – ma már ez az alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","shortLead":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","id":"20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46441f04-296e-4b1a-8e9c-0c71cb316b51","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:09","title":"Magyar is van Elena Ferrante kedvenc szerzői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnökét az éves parlamenti meghallgatásán ellenzéki képviselők kérdezték a többi között arról, nem tartja-e feleslegesnek ennyi pénzt költeni propagandára. Rogán általában gyurcsányozott, de szerinte a koronavírus alatti kormánypropaganda az RTL Klubnak és a Népszavának is segített.","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnökét az éves parlamenti meghallgatásán ellenzéki képviselők kérdezték a többi között arról...","id":"20201124_Rogan_Antal_izazsagugyi_bizottsag_eves_meghallgatas_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde580ff-3c06-464f-855a-7d73663372ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Rogan_Antal_izazsagugyi_bizottsag_eves_meghallgatas_fidesz","timestamp":"2020. november. 24. 11:45","title":"Rogán Antal: Nem azért foglalkoztunk a menekültekkel, mert fontosnak tartottuk, hanem mert erőltették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","id":"20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed0e1c4-1774-4ab0-9f29-5c2b374fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","timestamp":"2020. november. 23. 10:00","title":"Orbán: Küzdünk, hogy az iskolákat és óvodákat ne kelljen bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tovább lesznek érvényesek a fővárosi parkolási engedélyek.","shortLead":"Tovább lesznek érvényesek a fővárosi parkolási engedélyek.","id":"20201124_parkolasi_engedely_ervenyesseg_fovaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb6127d-1ac1-4bc3-b493-49f8cf60e517","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_parkolasi_engedely_ervenyesseg_fovaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 13:10","title":"Újabb engedményt kaptak az autósok, ezúttal Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12 éven aluliak körében a napi esetek 4 százalékát teszi ki.","shortLead":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12...","id":"20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ca37-5a48-4825-8c00-b35239ac86a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. november. 23. 13:47","title":"Operatív törzs: 191 ezer pedagógust tesztelnek le péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem ők döntenek.","shortLead":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem...","id":"20201123_index_starcz_indamedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa5bde-ca13-4fda-9b77-cf2e921e4cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_index_starcz_indamedia","timestamp":"2020. november. 23. 20:42","title":"Az Index új vezetője szerint csak a vezérigazgatói poszton akartak változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]