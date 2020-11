Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services hibája miatt. A rendszer néhány hónapja a világ eddigi legkomolyabb túlterheléses támadását szenvedte el.","shortLead":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services...","id":"20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09a4c4e-f305-4e7f-a686-48ce375f6d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","timestamp":"2020. november. 25. 19:07","title":"Valami nagy gond van az Amazonnál, csuklik tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte a tényleges költségeket.","shortLead":"Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte...","id":"20201124_kozpenz_abe_sindzo_japan_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df8873-812d-42be-aff1-a46b6bad4649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_kozpenz_abe_sindzo_japan_vizsgalat","timestamp":"2020. november. 24. 07:15","title":"Szabálytalan közpénzfelhasználás miatt vizsgálat indult a volt japán kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","shortLead":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","id":"20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7149e6-583e-4e38-95a2-d1de2c1885a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"Kerítésnek hajtott egy összefirkált autó Angela Merkel hivatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","shortLead":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","id":"20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7369f-55fb-42f3-8054-b1d26efac949","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. november. 24. 10:32","title":"Balassagyarmaton egy hét alatt 38-an hunytak el, ebből 26-an Covid-fertőzöttek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80334b6-f71f-408b-87b5-b181b8e1fd78","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Akár sikerrel is szerepelhet a választásokon egy közös ellenzéki lista, abban azonban ott a csapda lehetősége, hogy a kormánypárt is errefelé terelné a pártokat. Az ellenzék számára legrosszabb forgatókönyv lehet, ha egyetlen Gyurcsány/Jobbik-bélyegzővel ellátott frakció-ketrecbe zárják őket a jogszabályok megváltoztatásával. ","shortLead":"Akár sikerrel is szerepelhet a választásokon egy közös ellenzéki lista, abban azonban ott a csapda lehetősége...","id":"20201125_fidesz_ellenzeki_osszefogas_valasztasi_torveny_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e80334b6-f71f-408b-87b5-b181b8e1fd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e76581-7d32-48ce-9fe3-1fc455c7494e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_ellenzeki_osszefogas_valasztasi_torveny_2022","timestamp":"2020. november. 25. 16:00","title":"Választási törvény: gereblyére lép a Fidesz, vagy szétzúzza az ellenzéket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei.","shortLead":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben...","id":"20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85974aa7-69e2-4269-9100-c5f50efb2129","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","timestamp":"2020. november. 25. 09:24","title":"Gyomorforgató állapotok uralkodtak a csongrádi sütőüzemben, bezáratta a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely Szabó Lászlónak, a Magyar Teátrumi Társaság titkárának a résztulajdonában van. UPDATE: Szabó visszautasít minden vádat, \"nekem eddig csak pénzembe volt a cég\" - mondja. ","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely...","id":"20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf79498-7099-4de3-95ac-241a51917e59","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","timestamp":"2020. november. 25. 13:30","title":"Vidnyánszky embere is gyanúba került a POSZT-pénzek lenyúlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]