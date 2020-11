Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a76a086-bebe-46fb-babc-699d9f2ec4e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rocky megerősödött annyira a nagy kaland után, hogy visszaengedjék a természetbe.","shortLead":"Rocky megerősödött annyira a nagy kaland után, hogy visszaengedjék a természetbe.","id":"20201126_Vegre_szabad_a_Rockefeller_Center_karacsonyfajaban_rejtozkodo_bagoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a76a086-bebe-46fb-babc-699d9f2ec4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d4d352-542c-4a32-9d37-c783f5b9acfd","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Vegre_szabad_a_Rockefeller_Center_karacsonyfajaban_rejtozkodo_bagoly","timestamp":"2020. november. 26. 10:56","title":"Végre szabad a Rockefeller Center karácsonyfájában rejtőzködő bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja a kiegészített összeget az, aki a munkahelyén fertőződött meg koronavírussal, ugyanis a kérelem szolgálati útját rögzítő jogszabályt annak idején még egyedi esetekre dolgozták ki, nem egy világjárványra. Gulyás Gergely csütörtöki ígérete szerint ez változni fog. ","shortLead":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja...","id":"20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c4bd90-4c70-4679-bb07-aa89078a64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","timestamp":"2020. november. 26. 14:58","title":"Bürokratikus akadálypálya vár a táppénzt igénylőkre, épp ideje, hogy ez változzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","shortLead":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","id":"20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24710ae-68b1-4ebc-978a-201d19725f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","timestamp":"2020. november. 24. 16:39","title":"A vakcinahírek a járvány előtti szintre emelték a Wizz Air részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","shortLead":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","id":"20201126_Alkalmazott_Disney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5da10-ef42-4a97-a52c-641fdb50ccb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_Alkalmazott_Disney","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Több mint 30 ezer alkalmazottat küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási támogatási programra.","shortLead":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási...","id":"20201125_debreceni_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c8d9f-f61a-4d83-a81f-02d89085b57c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_debreceni_repuloter","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"730 milló forintot adott a kormány a debreceni repülőtérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"6,4 százalékos recessziót vár erre az évre a kormány – árulta el a pénzügyminiszter.","shortLead":"6,4 százalékos recessziót vár erre az évre a kormány – árulta el a pénzügyminiszter.","id":"20201125_Varga_Mihaly_jarvany_valsag_koronavirus_recesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caaac25-a4bb-4100-b10a-156f3fe3451c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Varga_Mihaly_jarvany_valsag_koronavirus_recesszio","timestamp":"2020. november. 25. 10:39","title":"Varga Mihály: Jövő májustól lehet gyorsabban feloldani a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]