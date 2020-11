Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. ","id":"20201127_280_lovas_uj_csucsmotort_kapott_a_skoda_superb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5226a44-b56e-4262-9e4d-833216680965","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_280_lovas_uj_csucsmotort_kapott_a_skoda_superb","timestamp":"2020. november. 27. 11:24","title":"280 lovas új csúcsmotort kapott a Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel magabiztosan vezet a gyártó más chipjeivel szemben.","shortLead":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel...","id":"20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ebb349-ce23-42d1-88ef-e11364a4410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:03","title":"Nem viccelt az Apple: tényleg brutálisan erős lett a MacBook Air az M1 processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2020. november. 26. 07:30","title":"Rossz szokásokon innen és túl – mikortól beszélünk függőségről? (Interjú dr. Petke Zsolttal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év legsúlyosabb válságával néznek szembe.","shortLead":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év...","id":"20201127_Barnier_Londonban_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664011d5-2eb2-4a76-ab55-0d601358544d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Barnier_Londonban_brexit","timestamp":"2020. november. 27. 12:30","title":"Barnier Londonban: Továbbra is fennállnak a jelentős nézetkülönbségek a Brexit ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben csak három uniós országban volt alacsonyabb az álláskeresők száma minisztériumi tájékoztatás szerint. Igaz, az állásukat elvesztők közül sokan hivatalosan nem számítanak munkanélkülinek.","shortLead":"Szeptemberben csak három uniós országban volt alacsonyabb az álláskeresők száma minisztériumi tájékoztatás szerint...","id":"20201127_Munkanelkuli_Allaskereso_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9643547f-64ef-4a3f-b417-dfde1a9a16fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Munkanelkuli_Allaskereso_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 27. 13:33","title":"Legalább 300 ezren keresnek állást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet továbbra is együttműködik a fővárossal, hogy javuljon a budapesti levegő minősége.","shortLead":"A szervezet továbbra is együttműködik a fővárossal, hogy javuljon a budapesti levegő minősége.","id":"20201126_Levego_Munkacsoport_Budapestert_dijat_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94db43c-796f-46f4-8fba-bdb41019285a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Levego_Munkacsoport_Budapestert_dijat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. november. 26. 08:10","title":"A Levegő Munkacsoport nem veszi át a Budapestért díjat, Karácsony ezt figyelmeztetésnek veszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","shortLead":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","id":"20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0ef048-433c-41b3-aaee-04eee6db72e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","timestamp":"2020. november. 27. 10:26","title":"Orbán Viktor kétezerrel több kórházban ápoltról beszélt, mint amennyit az operatív törzs mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]