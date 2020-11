Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most megjelent rendeletből kiderült, hogy ebbe a külföldi tb is beleszámít.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most...","id":"20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482695b2-9b92-4efa-af67-ed8f41ee9743","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","timestamp":"2020. november. 25. 16:32","title":"Garázsépítésre, klímára, vagy napkollektorra is költhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz kötődő cég ellen folytatott nyomozás jelentését.","shortLead":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz...","id":"20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0f2d40-bc78-47b9-9e4d-807b5c5947d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","timestamp":"2020. november. 26. 16:36","title":"Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média sem létezett, a közléskényszerünk jóval egészségesebb keretek közt mozgott. A social media adta szabadság túl hirtelen jött ahhoz, hogy mindenki jól kezelje: az online térbe a mai napig rengeteg kép kerül ki bármiféle öncenzúra, szerkesztési elv, vagy felelősségtudat nélkül. Persze jó, ha az emlékeknek nyoma marad, de nem mindegy, hol, ezért összeszedtünk pár alternatívát a Facebook és az Instagram helyett!","shortLead":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média...","id":"20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ef833-3a13-4128-b6ab-f45f3a9574c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"5 ötlet, ahol jobb helye lesz a fotóidnak, mint a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt, lengyel kötődéssel is rendelkezik.","shortLead":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt...","id":"20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe81c912-df69-48c5-99d9-3d8171ac3950","keywords":null,"link":"/360/20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","timestamp":"2020. november. 25. 16:00","title":"Szenvedélyei közül a külpolitikában jut a legmagasabbra Biden külügyminiszter-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyjából 20 millió forintot fizettek vissza a fölöslegessé vált közlekedési bérletek után.","shortLead":"Nagyjából 20 millió forintot fizettek vissza a fölöslegessé vált közlekedési bérletek után.","id":"20201125_mav_volan_berlet_visszavaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0fc583-4b38-4fda-95ce-7de0bc603eb2","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_mav_volan_berlet_visszavaltas","timestamp":"2020. november. 25. 13:45","title":"Négyezren váltották vissza a vasúti vagy buszbérletüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz visszaváltási díj, és aki vállalja a fém-, műanyag és üvegpalackok visszaváltását, az mentesülhet a környezetvédelmi termékdíj alól is. A kormány már hét éve halogatja a döntést a kérdésben, most sem kapkodja el, mert az új szabályok majd csak 2023 közepén lépnek életbe. A Greenpeace a rendszer gyorsabb bevezetését és szigorúbb szabályokat szorgalmaz. ","shortLead":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz...","id":"20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a23a2-0078-416a-abda-7a6d9af64a71","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","timestamp":"2020. november. 25. 16:09","title":"Két és fél év múlva lehet kötelező az italospalackok visszaváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az egy évvel korábbihoz, hanem a második negyedévhez képest is esett a beruházások száma, főleg azért, mert a külföldi nagy cégek visszafogták a kiadásaikat.","shortLead":"Nem csak az egy évvel korábbihoz, hanem a második negyedévhez képest is esett a beruházások száma, főleg azért, mert...","id":"20201126_beruhazas_ksh_fejlesztesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ed782-585f-452d-8792-6ab0371e9399","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_beruhazas_ksh_fejlesztesek","timestamp":"2020. november. 26. 10:47","title":"Sokkal kevesebben hozzák a pénzüket Magyarországra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]