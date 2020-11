Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét, amiért az EU jogállamisághoz köti az uniós pénzeket, és addig a gondolatig jut el, hogy Soros a liberális Führer.","shortLead":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét...","id":"20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a07be-c9c0-4d64-92c9-ae2148ea53a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 28. 13:35","title":"Demeter Szilárd szintet lépett: a Führerhez hasonlítja Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","shortLead":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","id":"20201129_meghalt_dave_prowse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47a3182-5396-4ead-809c-e3bcdc83751c","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_meghalt_dave_prowse","timestamp":"2020. november. 29. 08:51","title":"Meghalt a klasszikus Star Wars Darth Vadere, Dave Prowse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840f38d6-65a6-499a-a76c-40d49cf6b544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 6268 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt 6268 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201128_152_ember_koronavirusfertozott_hunyt_el_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840f38d6-65a6-499a-a76c-40d49cf6b544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706e2e8-001b-4a79-8666-9d09951b040e","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_152_ember_koronavirusfertozott_hunyt_el_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. november. 28. 09:04","title":"152 koronavírus-fertőzött hunyt el egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt újabb buszpályaudvarokon.","shortLead":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt...","id":"20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3377cee8-de9b-4220-af60-7714c024518c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","timestamp":"2020. november. 28. 17:33","title":"A Volánbusz huszonnégy városban vezet be kötelező jegyelővételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. 