Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG ajánlójában.","shortLead":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG...","id":"20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7976f9f-cfff-46cc-97a0-ebc0f6814a2f","keywords":null,"link":"/360/20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","timestamp":"2020. november. 22. 13:40","title":"Újra Hitchcock törvénye érvényes, a film visszatalál a hálószobába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","shortLead":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","id":"20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e5f121-fa3a-40da-9c0b-9a87c36d2ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 22. 21:22","title":"Ennyire üresen talán még soha nem láthatta Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt a koronavírus-járvány is mutatta.","shortLead":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt...","id":"20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09be4-6704-4799-95eb-105633e51999","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 12:17","title":"Egyre több fertőző betegséget szabadít a világra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","shortLead":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","id":"20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa78142-f361-4510-9b20-9154822e83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 20:08","title":"Hétfőtől kezdődik a pedagógusok országos tesztelése, de még mindig sok a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","shortLead":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","id":"20201122_alan_rickan_naplok_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0f8c2-e91f-4f39-a88e-5fb5997ded85","keywords":null,"link":"/elet/20201122_alan_rickan_naplok_konyv","timestamp":"2020. november. 22. 19:17","title":"Könyvben adják ki Alan Rickman naplóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"","category":"vilag","description":"Csak öt fertőzöttet találtak, mégis letesztelnek 3 millió embert egy Pekinggel szomszédos városban. Kínában rendkívül alacsony a koronavírusos esetek száma.","shortLead":"Csak öt fertőzöttet találtak, mégis letesztelnek 3 millió embert egy Pekinggel szomszédos városban. Kínában rendkívül...","id":"20201121_Ot_fertozott_miatt_tesztelnek_3_millio_embert_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b7d277-d4ce-45fc-9ec2-9c7de645159e","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Ot_fertozott_miatt_tesztelnek_3_millio_embert_Kinaban","timestamp":"2020. november. 21. 15:00","title":"Öt fertőzött miatt tesztelnek 3 millió embert Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4942143-64f1-4ead-a1cc-b47a57cd144b","c_author":"","category":"cegauto","description":"Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.","shortLead":"Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.","id":"20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4942143-64f1-4ead-a1cc-b47a57cd144b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f89a1-2c9c-49e7-a4d6-bd5f999ec1c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna","timestamp":"2020. november. 21. 21:19","title":"Dániából jöttek idáig a Bentley-vel, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e54ac1-b5f3-4785-8639-e4958bf25bc9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését lehetővé tévő CRISPR/Cas9 genetikai olló alkalmazása rendkívül hatékonynak bizonyult két agresszív ráktípus kezelésében egérkísérletek során – jelentették be a Tel-avivi Egyetem kutatói.","shortLead":"A DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését lehetővé tévő CRISPR/Cas9 genetikai olló alkalmazása rendkívül...","id":"20201121_genetikai_ollo_glioblastoma_petefeszekrak_kezelese_crispr_cas9_tel_avivi_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e54ac1-b5f3-4785-8639-e4958bf25bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faddf698-4e83-440a-ac30-78c105cfd7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_genetikai_ollo_glioblastoma_petefeszekrak_kezelese_crispr_cas9_tel_avivi_egyetem","timestamp":"2020. november. 21. 10:03","title":"Forradalmi megoldásként emlegetik a kezelést, amely két agresszív ráktípus ellen is jó lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]