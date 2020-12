A WhatsApp üzenetküldő egyik előnye, hogy most már különféle hátterek is beilleszthetők a beszélgetésekhez, így elszeparálva egymástól a chatablakokat. A fejlesztés minden felhasználónál működik, régiótól függetlenül.

A szoftvert fenntartó Facebook szerint a hátterek tekintetében semmilyen megkötés nincs: a felhasználók olyat és annyit állítanak be maguknak (és partnerüknek), amennyit szeretnének. Akár minden beszélgetésnél más kép használható, ezzel még személyesebbé téve az egyes beszélgetéseket.

A szolgáltatás saját képeit is frissítette, emellett arra is adott a lehetőség, hogy a sötét módhoz illeszkedő háttereket válogassunk össze – ezek automatikusan, a telefon sötét módba való váltásával aktiválódnak. A frissítés másik része, hogy a beszélgetésbe illeszthető matricákat mostantól könnyebb előhívni. Ez ügyben a matricakészítőknek is új szabályt alkotott a Facebook: azt kérik tőlük, hogy a készülő hangulatjeleket – a könnyebb keresés érdekében – már előre címkézzék fel.

© WhatsApp

A változásokkal kapcsolatos közleményben egy animált matricacsomagról is szó esik: ez utóbbit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adta ki korábban, de akkor még nem mozgott; a fejlesztők viszont átalakították őket, hátha szívesebben használják majd az emberek. A csomag a "Together at Home", magyarul "Együtt otthon" nevet viseli, és kifejezetten a koronavírus-járvány miatt készült.

