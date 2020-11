Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes takarítás azonban nem ilyen. Külföldön és itthon is egyre többen döntenek úgy, hogy száműzik a bolti tisztítószereket és ők maguk keverik ki ezeket. Munkácsi Brigittával, a Levendula és ecet című könyv szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes...","id":"20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35c3a3-95aa-4898-bba0-0bac07e9b402","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","timestamp":"2020. november. 22. 14:00","title":"Ecettel és szódabikarbónával szinte az egész lakást kitakaríthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","id":"20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed0e1c4-1774-4ab0-9f29-5c2b374fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","timestamp":"2020. november. 23. 10:00","title":"Orbán: Küzdünk, hogy az iskolákat és óvodákat ne kelljen bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak a találgatások, hogy nemes címet kap. ","shortLead":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak...","id":"20201122_Sir_Lewis_Hamilton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99134e6-8176-45e3-99be-93d06d480bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Sir_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. november. 22. 08:51","title":"Lovagi címet kaphat Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság rossz hatással lehet a vérnyomásra – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság...","id":"20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c045b82-9786-4664-8426-6fc875a60093","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","timestamp":"2020. november. 22. 19:33","title":"Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom, amit leírt benne? A Szegedi Nemzeti Színház a vírus miatt fél év késéssel végre bemutatta a művet Alföldi Róberttel; ez volt az utolsó előadás, amit az újbóli színházbezárás előtt még megnéztünk. Kritika.","shortLead":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom...","id":"20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f127cd7-b72b-49e7-9931-24ee39617f45","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","timestamp":"2020. november. 21. 20:00","title":"Mit szólna, ha rájönne, Orwell 1984-éből már sok minden megvalósult Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő amerikai külügyminiszter.","shortLead":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő...","id":"20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9c4ea-bcce-404b-9210-0daf4d5cbe07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","timestamp":"2020. november. 23. 05:44","title":"Egyre valószínűbb, hogy a félig magyar Anthony Blinken lesz az USA új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af","c_author":"","category":"itthon","description":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","shortLead":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","id":"20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7699b6-ae35-42d3-af8d-2b02bd166899","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","timestamp":"2020. november. 21. 19:21","title":"Lévai Anikó sütögetett, a férje kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]