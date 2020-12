Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b9995a-2bfc-4a05-80dc-f28c41ce5d0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csupán azon változtatnak, hogy két háztartás tagjai közül újra tízen találkozhatnak az eddigi öt helyett. De ez is csak karácsonytól szilveszterig érvényes.\r

\r

","shortLead":"Csupán azon változtatnak, hogy két háztartás tagjai közül újra tízen találkozhatnak az eddigi öt helyett. De ez is csak...","id":"20201203_koronavirus_jarvany_korlatozas_unnepek_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b9995a-2bfc-4a05-80dc-f28c41ce5d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e87cf6-cb31-4d51-a876-486ad0a72968","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_korlatozas_unnepek_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 03. 06:05","title":"Az ünnepekre is maradnak a szigorú korlátozások Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg a Vodafone európai portfóliójában. A szülők egy dedikált alkalmazáson keresztül kommunikálhatnak majd az órát viselő gyerekekkel.","shortLead":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg...","id":"20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d568b6a-80f1-4297-bb2b-ff7fc8bc0c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","timestamp":"2020. december. 03. 13:04","title":"Baby Yoda, Buzz Lightyear, Minnie egér: okosórát dob piacra a Vodafone és a Disney gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek is elmagyarázhatta például, miért nem közölnek minden adatot. Szerinte Magyarország még az Egészségügyi Világszervezet előtt is jár pár lépéssel.\r

\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek...","id":"20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7b61b-59cc-4361-be83-700ffae0ca58","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","timestamp":"2020. december. 03. 13:23","title":"Müller Cecília: Adatdobálózással nem jutunk sehova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","id":"20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b5d1f-e031-48b4-9565-cef7a410557a","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","timestamp":"2020. december. 03. 18:20","title":"Felmentették a nőt, akiről azt hitték, hogy 28 évig tartotta fogva a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","shortLead":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","id":"20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3a4d1-0802-4803-9a8c-f87dd8bad5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","timestamp":"2020. december. 03. 17:11","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, a Ryanair máris rendelt 75 gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","shortLead":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","id":"20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f75505-6934-4a5a-9fe1-110f9ccdef03","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","timestamp":"2020. december. 02. 06:00","title":"Tizenegy gyermek halt meg a jemeni támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","id":"20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7ed187-a924-4d2e-8796-bca57f74177f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 22:15","title":"Schiffer András: Rég láttam ilyen nevetségesnek és kaotikusnak a Fidesz kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi tisztségviselő.","shortLead":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi...","id":"20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa43c22-061c-4cfa-9b3e-0b1cc6cbf6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","timestamp":"2020. december. 02. 15:35","title":"Vezető minisztériumi tisztségviselőt vett őrizetbe a főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]