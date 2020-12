Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad Európa belső levelek, név nélkül nyilatkozó jelenlegi dolgozók, valamint egy korábbi tudósító beszámolói alapján. ","shortLead":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad...","id":"20201203_mti_cenzura_kozpontositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee0806e-cf53-4ceb-b23b-d49581b466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_mti_cenzura_kozpontositas","timestamp":"2020. december. 03. 14:53","title":"Szabad Európa: Így működik a központosítás és cenzúra az MTI-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz, amelyhez amerikai kutatók fejlesztettek alkalmazást. ","shortLead":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz...","id":"202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095940f7-9c33-414b-8340-bbb51ace71b0","keywords":null,"link":"/360/202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Van egy gyűrű, amely 90%-os valószínűséggel jelezheti, ha viselője koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e2fde-6a5d-4844-9745-5b53bd63041a","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kötelező maszkviselés miatt kellett szabályozni a kérdést.","shortLead":"A kötelező maszkviselés miatt kellett szabályozni a kérdést.","id":"20201203_rendelet_bolti_dolgozok_maszkviseles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a93e2-71b3-4f2d-a86e-fb258921592f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_rendelet_bolti_dolgozok_maszkviseles","timestamp":"2020. december. 03. 09:19","title":"Rendeletben mondta ki a kormány: néha ihatnak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","shortLead":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","id":"20201202_halalozasi_statisztika_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c079b64-663c-431b-b2bf-11898fa0867e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_halalozasi_statisztika_ksh","timestamp":"2020. december. 02. 18:12","title":"Az átlagosnál 40 százalékkal többen haltak meg november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben a proktológust. Szakember segít értelmezni az ábrákat és tanácsot is ad. \r

","shortLead":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben...","id":"proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29366ca-50a6-4749-b39e-90fa25ab383f","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","timestamp":"2020. december. 02. 07:30","title":"Az aranyér nem tud csak úgy elmúlni – grafikákkal mutatjuk be a fázisokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"ac8f26fe-9cf1-4b8f-81be-27e126a52352","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Romain Grosjean vasárnapi balesete és Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje felborította az F1-es pilótapiacot.","shortLead":"Romain Grosjean vasárnapi balesete és Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje felborította az F1-es pilótapiacot.","id":"20201202_F1_Schumacher_Haas_pilotakeringo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8f26fe-9cf1-4b8f-81be-27e126a52352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d47b79-8a10-4ae4-9e7c-d16d76c70191","keywords":null,"link":"/sport/20201202_F1_Schumacher_Haas_pilotakeringo","timestamp":"2020. december. 02. 09:48","title":"Beindult a pilótekeringő, újra lesz Schumacher a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek koronavírus elleni vakcináját. Első körben az idősek, egészségügyi dolgozók kaphatják meg a bizonyítottan működő, semmilyen komolyabb mellékhatást nem okozó oltást.","shortLead":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek...","id":"20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc7078b-06e8-48aa-8b0b-c7a42e31528a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 02. 08:27","title":"Engedélyezték a briteknél a BioNTech és a Pfizer 95 százalékos koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]