[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette, az igazság pedig talán egyszer kiderül.","shortLead":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette...","id":"20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eb11bb-d5b0-488f-9bdb-109b35038779","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","timestamp":"2020. december. 02. 11:33","title":"Szijjártó Péter a sajtóból értesült Szájer József brüsszeli partijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","shortLead":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","id":"20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80363-ca74-4ea5-8def-d17de92b7e47","keywords":null,"link":"/sport/20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","timestamp":"2020. december. 02. 20:57","title":"A Barcelona könnyedén nyert a Fradi ellen Budapesten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést okozott a döntés, és ez így is maradt egészen addig, amíg ki nem derült az igazság. Függetlenül attól, hogyan távozott a képviselőcsoportból Szájer, ez a fejlemény kihathat a Fidesz helyzetére a legnagyobb európai pártcsaládban.","shortLead":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést...","id":"20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841d7c29-0713-4bad-b482-79baa9ccac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","shortLead":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","id":"20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5065540-d3e0-4594-874f-4c8aefb1e0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","timestamp":"2020. december. 03. 07:59","title":"Kémfotón az új Lada Niva, ami olyan, mint egy orosz Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba57528-8414-4720-a0d9-679f1cfb668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár valóban csekély méretű a Raspberry Pi miniszámítógép, azért lehetnek melegedési problémái. Erre adott ki egy frappáns és olcsó megoldást a gyártója.\r

\r

","shortLead":"Bár valóban csekély méretű a Raspberry Pi miniszámítógép, azért lehetnek melegedési problémái. Erre adott ki...","id":"20201202_raspberry_pi_4_case_fan_hutesi_megoldas_ventilator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba57528-8414-4720-a0d9-679f1cfb668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a9f9a2-7978-4fb4-a993-878f167112f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_raspberry_pi_4_case_fan_hutesi_megoldas_ventilator","timestamp":"2020. december. 02. 17:03","title":"Hűtőházat kap a miniszámítógép: új modul jött ki a Raspberry Pi 4-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","shortLead":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","id":"20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01c2a95-2b0c-4ee6-96c4-a1aa2975a0c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","timestamp":"2020. december. 01. 16:35","title":"Lemondott Trump járványügyi tanácsadója, aki megkérdőjelezte a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsúzik a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett Ajit Pai. Az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC első embere maga döntött így.","shortLead":"Búcsúzik a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett Ajit Pai. Az amerikai média- és hírközlési...","id":"20201201_donald_trump_fcc_ajit_pai_netsemlegesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ec523-6471-4ccb-b66d-00b581458779","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_donald_trump_fcc_ajit_pai_netsemlegesseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:03","title":"Lemondott Trump “katonája\", aki szívesen felforgatta volna az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\" botrányáról csak nagyon visszafogottan tájékozódhat az olvasójuk.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\"...","id":"20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e64ac0-2a5a-474c-b3c0-7a81601ba8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","timestamp":"2020. december. 02. 10:27","title":"Mit gondol, hogyan tálalják a Fidesz-közeli lapok a Szájer-ügyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]