[{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az élet és egészség védelme érdekében, a koronavírus-járvány miatt a téli szünet előrébb hozását kéri a miniszterelnöktől (is) a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).","shortLead":"Az élet és egészség védelme érdekében, a koronavírus-járvány miatt a téli szünet előrébb hozását kéri...","id":"20201203_pdsz_teli_szunet_kormany_oktatas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8a7563-84b9-4bdb-8a0f-acffde11513b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_pdsz_teli_szunet_kormany_oktatas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 03. 15:45","title":"A PDSZ a téli szünet azonnali elrendelését kéri Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","shortLead":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","id":"20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f7374-eedd-481f-bdcb-5586e518df3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","timestamp":"2020. december. 02. 14:28","title":"Használja a Spotify-t? Önnek is készített egy személyes összefoglalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért mindenképp örömteli, hogy a brit szabályozók engedélyezték a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett oltóanyagot.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért...","id":"20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63464ab5-b94f-4643-ab23-a8b95c245b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 12:03","title":"Kemenesi az engedélyezett vakcináról: Látszik a fény az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e901cd-11eb-4480-ad81-818eaa7cc169","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szingapúr a világon elsőként engedélyezte laboratóriumi körülmények között előállított csirkehús értékesítését.","shortLead":"Szingapúr a világon elsőként engedélyezte laboratóriumi körülmények között előállított csirkehús értékesítését.","id":"20201202_laborban_eloallitott_csirkehus_szingapur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e901cd-11eb-4480-ad81-818eaa7cc169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7054b533-6700-43b0-9c2e-4df0ddb59011","keywords":null,"link":"/zhvg/20201202_laborban_eloallitott_csirkehus_szingapur","timestamp":"2020. december. 02. 12:45","title":"Laborban előállított csirkehús kerül forgalomba Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","shortLead":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","id":"20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd362c3-9d4f-456c-88a9-f4e8beb44261","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Orbán: A járványügyi szakemberek mereven ellenzik a korlátozások nagyobb lélegzetű enyhítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3 millió forintot – utólag visszakaphatunk a Magyar Államkincstártól. Ehhez azonban vállalkozási szerződésre van szükség, vagyis szakembert kell megbíznunk olyan munkák esetében is, amelyeket mi magunk is el tudnánk végezni. Nem támogatják például a festéket, ha mi magunk festjük ki a lakást, mint ahogy a megvásárolt laminált parkettát sem számolhatjuk el, ha mi raktuk le azokat. A Bankmonitor szakértői ezért annak jártak utána, hogy mikor érheti meg a támogatást kihasználni, és mikor érdemesebb inkább magunknak elvégezni a munkát, még ha emiatt el is esünk az „ingyen” pénztől.","shortLead":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3...","id":"20201203_Felujitasi_tamogatas_neha_megeri_inkabb_magunknak_vegezni_a_munkat_megha_emiatt_le_is_mondunk_az_ingyen_penzrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ec0dc-a2c3-445c-9742-1f371e185661","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Felujitasi_tamogatas_neha_megeri_inkabb_magunknak_vegezni_a_munkat_megha_emiatt_le_is_mondunk_az_ingyen_penzrol","timestamp":"2020. december. 03. 09:10","title":"Felújítási támogatás: néha megéri inkább magunknak végezni a munkát, még ha emiatt le is mondunk az ingyenpénzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki az álhírterjesztőknek, miközben hitelesen bemutatta, mit él át egy fertőzött – hiszen heteken át maga is küzdött a kórral. Szerinte Müller Cecília is ilyen nyersen magyarázna néha, csak neki nem szabad. Interjú.","shortLead":"Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki...","id":"20201203_Majka_koronavirus_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348649d4-2f40-477b-aa0a-6021cbef8b30","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Majka_koronavirus_interju","timestamp":"2020. december. 03. 12:30","title":"Majka: Életek múlnak a hülyeségen, úgyhogy a hülyéket el kell küldeni a fenébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]