Az IKEA asztali lámpájának csak egyik funkciója a világítás. Emellett ugyanis internetről zenét is képes szolgáltatni, és a házimozi-rendszerbe is integrálható.

Az IKEA bútorcéget mindenki ismeri, a Sonos márkanév viszont lényegesen szűkebb réteg számára cseng ismerősen. Az amerikai cégről annyit kell tudni, hogy az elmúlt közel két évtizedben elsősorban szobákon átívelő, vezeték nélküli okoshangszóró-rendszerekkel tette le a névjegyét az asztalra.

A két, portfólióját tekintve egymástól igencsak különböző vállalat nemrég szövetségre lépett, melynek első kézzel fogható gyümölcse jelen tesztalanyunk, a Symfonisk fantázianevű világítóalkalmatosság.

Álruhában

A Symfonisk pontosan úgy néz ki, mint bármelyik hétköznapi asztali lámpa, lényegében teljesen véka alá rejti komoly tudását. Mindez persze szándékos, ugyanis a tervezők ezúttal azoknak készítettek egy új okosotthonos kütyüt, akik nem szeretnék, ha a nappalijuk vagy a hálószobájuk egységes dizájnjába belerondítana egy marcona high-tech kiegészítő.

© László Ferenc

A fekete és fehér változatban készülő okoslámpából mi egy fehér példányt kaptunk kipróbálásra, ami remekül passzolt a teszt helyszínéhez, egy túlnyomóan fehér szín által uralt hálószobához. A készülék tulajdonképpen két egymásra helyezett hengerformájú fő egységből áll, melyek közül a felső a világításról, az alsó a zenebonáról gondoskodik.

Kezelőszervből nagyon minimális a felhozatal, az alsó lapon lévő három nyomógombbal indítható el és állítható le a lejátszás, illetve ugyancsak ezen kezelőszervek révén léptethetünk a számok között, és állíthatjuk a hangerőt. Ezeket a gombokat a gyakorlatban mi alig használtuk, ugyanis sokkal egyszerűbb a rendszer okostelefonról, vagy akár hangutasítással történő vezérlése.

© László Ferenc

Akkumulátor nincs az eszközben, tehát a hordozhatóság annyiban merül ki, hogy oda vihetjük el a készüléket, ahol található fali csatlakozó (vagy elér a hosszabbító). No és persze internetről sem árt gondoskodni: a Symfonisk wifin keresztül üzemel, de a biztonság kedvéért egy Ethernet portot is elhelyeztek a hátoldalán, így akár az otthoni vezeték nélküli hotspottól távol is használható. Vízállósági IP-minősítése nincs, szóval a fürdőszobai használatot inkább kerüljük.

© László Ferenc

Mit tud?

A 21x21x40 centiméter méretű, 3,3 kilogramm tömegű Symfonisk lámpabúrája egyszerűen leszedhető, majd szempillantás alatt a helyére csavarható az E14-es foglalatú, maximum 7 W-os LED-es világítótest. Kár, hogy alapáron nem jár LED-izzó a lámpához. Mi egy 5 W-os példányt helyeztünk üzembe, mely korrekt fényt adott. A világítást egy egyszerű forgókapcsolóval lehet ki/bekapcsolni, a fényerőt sajnos nem lehet változtatni. Normál helyett okoségőt is alkalmazhatunk, nemcsak IKEA-, hanem akár Philips-gyártmányút is.

© László Ferenc

A Sonos által fejlesztett hangrendszer beüzemeléséhez a Sonos mobilos alkalmazására van szükség. Ennek segítségével kevesebb mint egy perc alatt működésre bírható a hangszóró, még akkor is, ha korábban sohasem volt szerencsénk hasonló kütyühöz. Ezt követően a telefonunk egyszerű távirányítóként funkcionál. Természetesen annak sincs akadálya, hogy családtagjaink mobiljaira vagy tableteire is feltelepítsük az alkalmazást, így mindenki vezérelheti majd a Symfonisk-egységet.

Több mint 100-féle streaming szolgáltatást használhatunk, mi ezek közül elsősorban a Spotify zeneszolgáltatást és a TuneIn rádiót részesítettük előnyben. Míg előbbivel kis túlzással élve a világ összes zenéjéhez korlátlanul hozzáférhetünk, addig utóbbival nemcsak a magyar-, hanem a Föld másik részén üzemelő rádiók adását is élőben hallgathatjuk. És ezeket a streaming szolgáltatásokat vagy saját lejátszási listákat akár hajnali ébresztőként is beállíthatjuk a hangszórós lámpánkon.

© László Ferenc

A Sonos mellett a Spotify saját alkalmazásából is vezérelhető a zenelejátszás, sőt akár hangutasítással is. Mivel a Symfoniskben nincs mikrofon és digitális asszisztens, ehhez egy Amazon Echót vagy egy Google Home készüléket kell használnunk. Vagyis például egy alexás eszköznek elég annyit mondanunk (angolul), hogy "játssz David Guettát a hálószobában", és a francia DJ számai azonnal meg is szólalnak az IKEA új termékén. Illetve hasonló hangparancsokat a telefonon futó digitális asszisztensnek is adhatunk.

Bluetooth, illetve különböző hang ki/bemenetek nincsenek, viszont az AirPlay 2-támogatásnak köszönhetően a megfelelő iOS-es eszközökről akár a Sonos alkalmazás nélkül is a Symfoniskre küldhetők a muzsikáink. Hasznos funkció a TruePlay, melynek lényege, hogy a telefonnal a kezünkben körbepásztázzuk a szobát, miközben szól egy kalibrációs hang. A néhány perces folyamatot követően a rendszer a helyiség adottságaihoz optimalizálja magát. Negatívum, hogy ez a feature Androidon nem érhető el. De elég, ha kölcsönkérjük hozzá egy rövid időre egyik ismerősünk iPhone-ját, a kalibrálásra ugyanis értelemszerűen csak egyszer van szükség.

© László Ferenc

A hangminőségre egyetlen rossz szavunk sem lehet, még akkor sem, ha nem 360 fokos hangzású, hanem előre néző hangszórókat kapunk. A normál Amazon Echónál sokkal jobb hangminőségre és hangerőre számíthatunk, ami nem is csoda, hiszen a Symfonisk nagyobb, mint az említett eszköz. A magas hangok tiszták, a mélyek erőteljesek, és természetesen manuálisan is állíthatjuk a hangszínt.

Értelemszerűen monó hangzást kapunk, de nincs akadálya annak, hogy két Symfonisket összepárosítva sztereó hangrendszert alkossunk. Sőt, az is megoldható, hogy egy Sonos házimozi-rendszerbe integráljuk az okoslámpákat, például hátsó hangsugárzóként.

© László Ferenc

Alternatívák, árak

+: teljes értékű Sonos termék, egyszerű beüzemelés, rengeteg streaming szolgáltatás, kiváló hangminőség, Alexa-támogatás. –: nincs benne mikrofon és digitális asszisztens, nem dimmelhető a lámpa, az alapárba nem fért bele egy LED-égő.

A Symfonisk lényegében nem más, mint egy lámpa funkcionalitással megspékelt Sonos Play:1. Mivel mindkét készülék 60 ezer forintba kerül, ezért tesztalanyunk jobb ár/érték arányú.

Amennyiben egy mikrofonnal rendelkező, digitális asszisztenssel (Alexa) is felvértezett Sonos termékre vágyunk, akkor a 70 ezer forintos Sonos One-ra érdemes néhány pillantást vetni. Az Amazon kínálatában 30 ezer forint körül lelhető fel az Echo, illetve 60 ezer forint magasságában kapható a komolyabb tudású Echo Plus. Viszont ezen kütyük egyike sem képes lámpaként működni.

Ha sokalljuk a Symfoniskért elkért 60 ezer forintos összeget, és lámpa helyett inkább egy polc formájában vinnénk haza egy Sonos hangszórót, akkor ezt 35 ezer forint kifizetésével tehetjük meg.

Hamarosan érkezik egy Symfonisk távirányító, aminek így látatlanban nem sok értelmét látjuk, az őszre ígért Tradfri támogatásnak viszont annál inkább. A Tradfri az IKEA okosotthon-vezérlő alkalmazása, amivel jelenleg okoségőket, illetve hamarosan hangszórókat és elektromos rolókat is kezelhetünk majd.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.