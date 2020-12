Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lengyelországban körözik a brüsszeli szexparti szervezőjét, jogszerűen sztrájkolnak az SZFE dolgozói, szokatlanul enyhe idő jön. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lengyelországban körözik a brüsszeli szexparti szervezőjét, jogszerűen sztrájkolnak az SZFE dolgozói, szokatlanul enyhe...","id":"20201204_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1382fc78-1035-403d-a731-465379beab0c","keywords":null,"link":"/360/20201204_Radar360","timestamp":"2020. december. 04. 08:00","title":"Radar360: Visszatáncolnának a lengyelek, megvan Biden első intézkedése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782dad40-1d00-4a58-8650-998106efdc33","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Nemrég jelent meg Berg Judit Rumini-sorozatának tizedik kötete, de a kalandos életű mesehős – miután új illusztrációkat kapott – már a világhír felé kacsintgat, és film is készülne, ha a Filmalappal nem rekedtek volna meg a tárgyalások. Magyarország talán legnépszerűbb meseírójával ezúttal olyan, egyáltalán nem mesés témákról is beszélgettünk, mint a könyvdarálás, hogy ki lehet-e lépni egy stabil, de boldogságot nem adó házasságból, vagy hogy miért is próbálják a liberális értelmiség magyarságát megkérdőjelezni a jelenlegi kurzus támogatói.","shortLead":"Nemrég jelent meg Berg Judit Rumini-sorozatának tizedik kötete, de a kalandos életű mesehős – miután új illusztrációkat...","id":"20201204_Berg_Judit_Izgultam_hogy_a_Ruminit_is_utalni_fogjak_a_gyerekek_mint_az_osszes_kotelezot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782dad40-1d00-4a58-8650-998106efdc33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a760cfe-fe28-4016-ab13-006978b53ff7","keywords":null,"link":"/360/20201204_Berg_Judit_Izgultam_hogy_a_Ruminit_is_utalni_fogjak_a_gyerekek_mint_az_osszes_kotelezot","timestamp":"2020. december. 04. 11:00","title":"Berg Judit: Izgultam, nehogy a Ruminit is utálják a gyerekek, mint minden kötelezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","shortLead":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","id":"20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd24619-83d2-47a7-a74b-52ea9ea2a5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","timestamp":"2020. december. 04. 20:02","title":"20 millió amerikai még idén megkaphatja a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","shortLead":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","id":"20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318166e-0dd3-4c95-942c-6de1e9e0ccdf","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Meghalt Kozák László, Kis Grófo édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","id":"20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7ed187-a924-4d2e-8796-bca57f74177f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 22:15","title":"Schiffer András: Rég láttam ilyen nevetségesnek és kaotikusnak a Fidesz kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel lehet meg az engedély, ami után indulhat az atomerőmű új blokkjainak építése.","shortLead":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel...","id":"20201203_orban_roszatom_paks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e402c-ae3d-42a2-af77-93ea9c6eeade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_roszatom_paks","timestamp":"2020. december. 03. 12:45","title":"Meglátogatta Orbán Viktort a Roszatom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","shortLead":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","id":"20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c798c2-9827-451c-9857-0799fe1e0e9c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","timestamp":"2020. december. 03. 09:05","title":"Miért pont a kijárási korlátozást kerülné el a kettős mérce?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte, hogy erre tekintettel vonják vissza a kizárása érdekében benyújtott indítványt.","shortLead":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte...","id":"20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dcc277-1981-4e98-8e29-6af3524fa770","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","timestamp":"2020. december. 04. 10:46","title":"Bocsánatot kért Deutsch Tamás Manfred Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]