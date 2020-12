A piackutató cégek általában mást értenek a PC gyűjtőfogalom alatt, mint nálunk egy átlagfelhasználó: míg ez utóbbiak a windowsos asztali számítógépekre gondolnak, a piackutatók ide sorolják például a kettő az egyben jellegű masinákat is. Szóval széles a merítési kör, azonban még ezzel együtt is meglepő, hogy melyik cég lett Japán legnagyobb „PC-gyártója”, ugyanis az Apple-é lett ez a dicsőség.

A BCN Retail piackutató statisztikái – idézi a Softpedia – azt mutatják, hogy az új M1lapkákkal dolgozó készülékeknek köszönhetően az Apple lett Japán elsőszámú PC-gyártója (figyelembe véve a kiskereskedők és az online boltok eladási számait), és ha ez a tendencia nem változik, akkor egyre jobban megelőzheti a többieket.

A PC-értékesítést illetően augusztus és november között 15 százalék volt az Apple részesedése a piacon (ekkor még a Lenovo Japannal küzdött a harmadik helyért), azonban az Apple Silicon projekt, pontosabban az M1 chipet hordozó Macek debütálása óriási lendületet adott, ugyanis 27,1 százalékra nőtt az említett részesedés. Nem tévedés: az elemzőcég szerint mindössze egyetlen hét alatt az Apple 14,4 százalékkal javított piaci részesedésé, és attól függően, hogy az ünnepi szezonban hogyan alakulnak az eladások, jó esély van arra, hogy ezek a számok tovább fognak növekedni.

Egyre jobban megismerve az Apple házon belül készült lapkájának teljesítményét, nem is olyan meglepők a fenti adatok, hiszen ki ne szeretne nagyobb teljesítményt és megnövekedett akkumulátoros üzemidőt kapni (már ha anyagilag is megengedheti magának az új Mac-gépeket). És akkor még nem is említettük azt, hogy az Apple már dolgozik az M1 chipkészlet utódján: az M1X várhatóan tavasszal mutatkozik be egy új, 16”-es MacBook Próban.

