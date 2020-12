Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megtévesztő reklám miatt kell 3,5 millió forintot fizetnie a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozáscsoportnak.","shortLead":"Megtévesztő reklám miatt kell 3,5 millió forintot fizetnie a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozáscsoportnak.","id":"20201208_megteveszto_ingatlanreklam_3_es_fel_millios_birsag_gvh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ab26f-75ff-496c-8875-ab173ba9e055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201208_megteveszto_ingatlanreklam_3_es_fel_millios_birsag_gvh","timestamp":"2020. december. 08. 18:11","title":"Megbírságolták a Hermina Happy Land lakásait hirdető vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar Fejlődésért Alapítványtól. A dokumentumok alapján pénzmozgás nem volt, az igazgatóságba pedig Starcz Ákoson és Ziegler Gáboron kívül bekerült az Indamedia Sales Kft. ügyvezetője, Abonyi Bernadett is.

","shortLead":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar...","id":"20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15d2e3d-ca9e-4321-bfea-d28134aee093","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","timestamp":"2020. december. 07. 13:55","title":"Itt vannak a dokumentumok az Index megszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtószabadságért folytatott küzdelmeivel is indokolták P. Szűcs Julianna érdemességét a Budapestért-díjra. Csakhogy a Mozgó Világ című folyóirat főszerkesztője kritikusai szerint éppen a sajtószabadságot és a szolidaritást köpte szembe 1983-ban.","shortLead":"A sajtószabadságért folytatott küzdelmeivel is indokolták P. Szűcs Julianna érdemességét a Budapestért-díjra. Csakhogy...","id":"20201208_p_szucs_julianna_budapestert_dij_jobbik_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6641f6c4-09c0-47b6-9b58-ededfefac6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_p_szucs_julianna_budapestert_dij_jobbik_botrany","timestamp":"2020. december. 08. 17:23","title":"Már a Jobbik is bírálja a Mozgó Világ főszerkesztőjének adott fővárosi kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e29a3-280f-4472-9531-8beef80ab2a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gépből mosógélt, öblítőt és mosogatószert lehet „csapolni”, ezáltal pedig csomagolásmentesen vásárolni.","shortLead":"A gépből mosógélt, öblítőt és mosogatószert lehet „csapolni”, ezáltal pedig csomagolásmentesen vásárolni.","id":"20201207_dm_utantolto_automata_csomagolasmentes_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596e29a3-280f-4472-9531-8beef80ab2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c349a096-e781-4b68-97e7-b3936e70f6f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_dm_utantolto_automata_csomagolasmentes_vasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 17:05","title":"Már nálunk is teszteli a DM az utántöltő automatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google immáron 20. alkalommal mutatja meg, mi mindenre keresnek rá egy évben a felhasználók az interneten. Az idén 8+1 kategóriában összegzett a vállalat.","shortLead":"A Google immáron 20. alkalommal mutatja meg, mi mindenre keresnek rá egy évben a felhasználók az interneten. Az idén...","id":"20201209_google_keresesi_trendek_2020_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4572576f-c2cd-40e4-bc8f-27d79ba71c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_google_keresesi_trendek_2020_osszefoglalo","timestamp":"2020. december. 09. 10:33","title":"Koronavírus és iPhone 12 – kiadta a Google, mire kerestek rá a legtöbbször a magyarok 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630af35-29f6-4617-9cb4-be0550d52bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán Szájer József politikai pályafutásának végére emlékezve mondta el, a kormány nem keresztény és nem is nemzeti.","shortLead":"Varga Zoltán Szájer József politikai pályafutásának végére emlékezve mondta el, a kormány nem keresztény és nem is...","id":"20201207_dk_varga_zoltan_ereszcsatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0630af35-29f6-4617-9cb4-be0550d52bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358cae3b-5139-4f86-bc39-48c7c90f9406","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_dk_varga_zoltan_ereszcsatorna","timestamp":"2020. december. 07. 14:28","title":"Ereszcsatornát lobogtatott a DK képviselője a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs értelme túl sötét képet festeni. A 2021-es költségvetést lehet, hogy fogják módosítani. A kormány tartja magát a kata vitatott módosításához. A szuperállampapír marad, sőt vidéken még többet akarnak belőle értékesíteni.

","shortLead":"Nincs értelme túl sötét képet festeni. A 2021-es költségvetést lehet, hogy fogják módosítani. A kormány tartja magát...","id":"20201208_Varga_Mihaly_Hibaztunk_2006ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776faa9c-f3b6-4964-93d8-04d83a4e64fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Varga_Mihaly_Hibaztunk_2006ban","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Varga Mihály: Hibáztunk 2006-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]