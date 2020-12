Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31df9e40-8ef5-48e2-89c0-de524b0b932f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban van már két négy- és három háromcsillagos szálloda, de a polgármester szerint ennyi nem elég.","shortLead":"A városban van már két négy- és három háromcsillagos szálloda, de a polgármester szerint ennyi nem elég.","id":"20201209_magyar_kormany_szolnok_szalloda_szallodaepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31df9e40-8ef5-48e2-89c0-de524b0b932f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650d0085-22a1-41df-bd11-dc021a73c068","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_magyar_kormany_szolnok_szalloda_szallodaepites","timestamp":"2020. december. 09. 20:50","title":"A kormány 4 milliárd forintot ad egy szolnoki szállodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly hackertámadás érte.","shortLead":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly...","id":"20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ce3700-a493-4cc6-a1f5-839a024c5578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","timestamp":"2020. december. 09. 20:25","title":"Kifinomult hackertámadás érte az egyik legismertebb kiberbiztonsági céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","shortLead":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","id":"20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8a4e6-9e61-4413-bfd2-99a51011e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","timestamp":"2020. december. 09. 07:28","title":"Kim Dzsong Un húga nekiment Dél-Koreának, mert kétségbe vonták országa vírusmentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa141844-1f49-474a-a68e-fabf5628f0c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Szalmonellát mutattak ki MultiFit Native sertéscsökben.","shortLead":"Szalmonellát mutattak ki MultiFit Native sertéscsökben.","id":"20201209_Fressnapf_kutyak_jutalomfalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa141844-1f49-474a-a68e-fabf5628f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81b7b86-60cf-4579-bd35-e57f8e0f2339","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Fressnapf_kutyak_jutalomfalat","timestamp":"2020. december. 09. 18:42","title":"Kutyáknak szánt jutalomfalatot hívott vissza a Fressnapf ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy négyoldalas dokumentumot készített a soros német elnökség, amelyben a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos közös álláspont elfogadására kérik a tagállamokat. Erre az előttünk álló, csütörtöki és pénteki uniós csúcson lesz lehetőség, annyit már tudunk, hogy a magyar és a lengyel kormány egyetért a német javaslattal. Vagyis most ennek a papírnak a támogatottságától függ az uniós hétéves költségvetés és a helyreállítási alap sorsa. Változatlanul bármelyik tagállam mondhatja azt, hogy nem ért ezzel egyet, de egyelőre nincsenek erre utaló jelek.","shortLead":"Egy négyoldalas dokumentumot készített a soros német elnökség, amelyben a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos...","id":"20201209_Elolvastuk_mit_alkudott_ki_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4883a88-fa06-4ec6-aba4-f2637f81b4ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Elolvastuk_mit_alkudott_ki_Orban","timestamp":"2020. december. 09. 19:42","title":"Elolvastuk, mit alkudott ki Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","shortLead":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","id":"20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb28420-86e2-480d-aa9e-b422753f64b6","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","timestamp":"2020. december. 09. 11:11","title":"Mészáros Lőrinc alkuszcége még egy szeletet bekebelezett a CIG Pannóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a28e55-68f0-4086-b80d-28718f5472b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International konferenciáján tartott előadást Tölgyessy Péter alkotmányjogász, \"Politika mindenek előtt - a joguralom rendjének helye Orbán Viktor rendszerében\" címmel. Azt mondta, a 20. században negyedszer teszik az ország sorsát a \"Nyugat alkonyára\", ami ha mégsem következik be, annak ára lehet. Beszélt arról is, miért van rossz úton az ellenzék, és miért fordultak az emberek \"megmentőként\" Orbán Viktor felé.","shortLead":"A Transparency International konferenciáján tartott előadást Tölgyessy Péter alkotmányjogász, \"Politika mindenek előtt...","id":"20201209_Tolgyessy_Peter_orban_joguralom_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a28e55-68f0-4086-b80d-28718f5472b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b8694-a121-42d2-afeb-ea18804991f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Tolgyessy_Peter_orban_joguralom_konferencia","timestamp":"2020. december. 09. 18:41","title":"Tölgyessy Péter: Orbán világméretű politikussá nőtte ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]