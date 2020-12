Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki egy szexuális úton terjedő betegséget.","shortLead":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki...","id":"20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a364274-4031-44df-9048-361571b9f3c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","timestamp":"2020. december. 12. 08:51","title":"Bántalmazásért kell bíróság elé állnia Shia LaBeoufnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","shortLead":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","id":"20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5b53ca-7d1d-4f06-a903-d9ed0bd19a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","timestamp":"2020. december. 13. 16:31","title":"Frontális karambol volt Veszprém megyében, tűzoltók mentik a roncsokba szorultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdeec9b2-9c8e-4fc3-af59-9b4320f940c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Kevesebb adománnyal és sokkal kevesebb önkéntessel mennek neki a karácsonyi adománygyűjtésnek a segítő civil szervezetek. Jócskán kibővült a rászorulók köre és sokkal nehezebb lett célba juttatni az ajándékokat. A mostoha körülmények miatt kreatívnak kell lenni, mert rég volt ekkora szükség a segítségre.","shortLead":"Kevesebb adománnyal és sokkal kevesebb önkéntessel mennek neki a karácsonyi adománygyűjtésnek a segítő civil...","id":"20201212_Annyira_elcseszett_ez_az_ev_legalabb_a_veget_mentsuk_meg__civilek_a_valsagkaracsonyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdeec9b2-9c8e-4fc3-af59-9b4320f940c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b3899c-ab6b-49b3-9e63-f495f2e89d48","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Annyira_elcseszett_ez_az_ev_legalabb_a_veget_mentsuk_meg__civilek_a_valsagkaracsonyrol","timestamp":"2020. december. 12. 14:00","title":"\"Annyira elcseszett ez az év, legalább a végét mentsük meg\" – civilek a válságkarácsonyról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","shortLead":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","id":"20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602db26b-352b-439c-950f-03581bca7006","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","timestamp":"2020. december. 12. 13:54","title":"Közleményben cáfolja a vádakat a BKV busztenderében érintett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","shortLead":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","id":"20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd982a1-393b-48b2-89e6-fc3bef9f983a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. december. 12. 19:25","title":"Hajszálon múlt, de nem bomlik fel a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra jelentkező nyugdíjasoknak.","shortLead":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra...","id":"20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9da64b-c9a3-48b7-ad4a-ee9f0fc210b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","timestamp":"2020. december. 12. 09:43","title":"Elvonások ide vagy oda, több önkormányzat is pénzt oszt karácsonyra a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]