[{"available":true,"c_guid":"cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton, hogy egy látványos fotóért pózolhasson, de megbotlott a szikla szélén.","shortLead":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton...","id":"20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c00c7-1d9f-4b12-bd80-7b289c6bea3b","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","timestamp":"2020. december. 14. 14:47","title":"Látványos fotóért mászott ki a sziklára, de a mélybe zuhant egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e25f3a-d1a3-4a0f-a17c-a9bb7d52f24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","timestamp":"2020. december. 13. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy nem kaphatnak oltást az erősen allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh kormány két évvel ezelőtt. Szovjetunió-korabeli technikát cserélnek le a honvédségben a modern rendszerre. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh...","id":"20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58fe561-e5e8-498d-aa0d-79d80b4f3cff","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","timestamp":"2020. december. 13. 10:15","title":"Bevásárol az izraeli Vaskupolából Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis Moszkvában, 1939-ben. A Magyarországon jól ismert szerző nem pusztán fikciót írt, pályáját genetikusként kezdte, kutatóként kollégájától hallotta a hátborzongató történetet.\r

","shortLead":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis...","id":"202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e349a4-003f-4cf7-acba-c642f1ed6d7b","keywords":null,"link":"/360/202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","timestamp":"2020. december. 13. 16:00","title":"Kísértetiesen aktuális Ljudmila Ulickaja 1978-ban megírt forgatókönyve egy gyilkos járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett tárhelyre. Az új regulák 2021. június 1-jétől hatályosak, de érdemes őket most megismerni.","shortLead":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett...","id":"20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7bc50-7556-4d98-a9cf-ce2f0eca2286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","timestamp":"2020. december. 14. 11:03","title":"Erről tudjon: törölni fogja az adatait a Google, ha nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]