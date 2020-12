Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás azt vizsgálta, egy átlagos magyar mit tesz a fenntarthatóságért, és hajlandó-e lemondani érte bizonyos dolgokról. ","shortLead":"Egy új kutatás azt vizsgálta, egy átlagos magyar mit tesz a fenntarthatóságért, és hajlandó-e lemondani érte bizonyos...","id":"20201214_Kornyezettudatosnak_mondjak_magukat_a_magyarok_de_csak_addig_amig_ez_nem_dragabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f815e8-66de-4f1c-ab9d-8b4e840dd933","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Kornyezettudatosnak_mondjak_magukat_a_magyarok_de_csak_addig_amig_ez_nem_dragabb","timestamp":"2020. december. 14. 14:15","title":"Addig környezettudatosak a magyarok, amíg olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9286ba-9417-4b6e-8e9b-8930ba96d22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathy Pál rúgta ki, de aztán a fideszes tulaj kirúgta Szombathyt.","shortLead":"Szombathy Pál rúgta ki, de aztán a fideszes tulaj kirúgta Szombathyt.","id":"20201212_Visszatert_az_Indexhez_a_kirugott_Balogh_Akos_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9286ba-9417-4b6e-8e9b-8930ba96d22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb0abc-9c1e-4f75-b5c8-c6e88d44eae5","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Visszatert_az_Indexhez_a_kirugott_Balogh_Akos_Gergely","timestamp":"2020. december. 12. 20:19","title":"Visszatért az Indexhez a kirúgott Balogh Ákos Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab91459-44c6-43eb-8797-9bef9a5b0d2c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a bűnös Budapesten kívül kékhírekkel foglalkozni, pláne, ha illusztrálni is kell az eseteket. Ceglédi Zoltán gyűjtésében fantasztikus képi lelemények tűnnek fel a vidéki online sajtóból. ","shortLead":"Nem könnyű a bűnös Budapesten kívül kékhírekkel foglalkozni, pláne, ha illusztrálni is kell az eseteket. Ceglédi Zoltán...","id":"20201214_Duma_Aktual_Videki_bunugyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab91459-44c6-43eb-8797-9bef9a5b0d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e159cf-eebb-41c8-a16e-803fd99ef11d","keywords":null,"link":"/360/20201214_Duma_Aktual_Videki_bunugyek","timestamp":"2020. december. 14. 15:00","title":"Duma Aktuál: Amikor a képszerkesztő csinál Twin Peakst a vidéki bűnügyekből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ha lehet, még tovább élesedik a vita az Európai Néppárton belül. Miközben Orbán Viktor már egyfajta nyitott kapcsolatot ajánlott fel, egyre többen vannak amellett, hogy a Fideszt ki kellene zárni. Kezdve Deutsch Tamással, akiről valószínűleg szerdán dönt a Néppárt EP-frakciója.","shortLead":"Ha lehet, még tovább élesedik a vita az Európai Néppárton belül. Miközben Orbán Viktor már egyfajta nyitott kapcsolatot...","id":"20201214_lengyelek_neppart_Deutsch_Tamas_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b432bb-a48d-494f-9abd-263ccf78dbee","keywords":null,"link":"/eurologus/20201214_lengyelek_neppart_Deutsch_Tamas_kizaras","timestamp":"2020. december. 14. 09:53","title":"A lengyelek is kizárnák Deutsch Tamást a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó lehet az okostelefon-használat a súlyos betegségben, egyúttal segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában is.","shortLead":"Árulkodó lehet az okostelefon-használat a súlyos betegségben, egyúttal segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában is.","id":"20201213_szkelrozis_multiplex_kovetese_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f065508-f507-4dca-8754-ff9f0b226423","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_szkelrozis_multiplex_kovetese_alkalmazas","timestamp":"2020. december. 13. 18:03","title":"Egy telefonos app segíthet a szklerózis multiplex kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d68e45-9a10-4890-a06d-dd8f5d24741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2020. december. 13. 15:40","title":"Többször is ónos eső eshet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f636a33-2891-4d25-8805-b9eca224fb0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat eszmei értéke 100 ezer forint volt, nyolcvan deka húst lehet róla lefejteni. ","shortLead":"Az állat eszmei értéke 100 ezer forint volt, nyolcvan deka húst lehet róla lefejteni. ","id":"20201214_Kozmunkas_Pava_Kiskore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f636a33-2891-4d25-8805-b9eca224fb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e63f75-4ec3-44f9-a147-d880d712feb3","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Kozmunkas_Pava_Kiskore","timestamp":"2020. december. 14. 17:49","title":"Tulajdonosa szerint közmunkások loptak el, majd ettek meg egy pávát Kiskörén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]