[{"available":true,"c_guid":"a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett első, teljes égboltvizsgálat első eredménye – közölte a garchingi Max Planck Intézet (MPE).","shortLead":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett...","id":"20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4bd6-4a25-47d7-acf3-63a42b520959","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","timestamp":"2020. december. 15. 21:03","title":"Óriási gázbuborékot fedezett fel az eRosita űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","shortLead":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","id":"20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de634f3-1263-4bdd-8a68-d17dd3695326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","timestamp":"2020. december. 15. 11:22","title":"Hiba van a Raiffeisen rendszerében, nem elérhető a netbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt mondták, az Apple-höz kellene fordulnia. Ekkor lepődött meg igazán.","shortLead":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt...","id":"20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c83d76-e727-45ed-aa3c-d8f8f16d2e8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. december. 14. 18:03","title":"Azt hitte, játékpénz: 4,6 milliió forintnyi dollárt költött egy 6 éves fiú a Sonic Forces-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető Mariana-árokban, illetve az Új-Zéland közeli Kermadec-árokban élő tengeri lényekben egy különösen mérgező nehézfémre, a higanyra bukkantak. ","shortLead":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető...","id":"202050_higany_amelyben_elonti_amereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa7cb-3979-45fb-bbcb-2fa29013adc2","keywords":null,"link":"/360/202050_higany_amelyben_elonti_amereg","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Hogyan mérgezi az ember higannyal a 11 ezer méteres mélységben élő lényeket is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","shortLead":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","id":"20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3d868-621b-457d-90af-7d0544e7530b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","timestamp":"2020. december. 14. 00:03","title":"Elsötétülhet a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733f76af-d668-40f7-bc79-c7788f268aaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan elektromos autója ráncfelvarrást kapott. ","shortLead":"A Nissan elektromos autója ráncfelvarrást kapott. ","id":"20201215_felfrissitettek_a_nissan_villanyautojat_a_leafet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733f76af-d668-40f7-bc79-c7788f268aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac291728-f73e-4efc-8370-d552c107d219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_felfrissitettek_a_nissan_villanyautojat_a_leafet","timestamp":"2020. december. 15. 09:21","title":"Felfrissítették a Nissan népszerű villanyautóját, a Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55030a5a-ba44-4671-a5b8-c03b07a61a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A december 6-i ünnepséget eleve nem lett volna szabad megtartani.","shortLead":"A december 6-i ünnepséget eleve nem lett volna szabad megtartani.","id":"20201213_Mikulas_idosotthon_Belgium_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55030a5a-ba44-4671-a5b8-c03b07a61a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d960cb-404c-454b-ab79-41a0d6918240","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_idosotthon_Belgium_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 22:05","title":"Koronavírusos Mikulás látogatott meg egy idősotthont Belgiumban, 75-en fertőződtek meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is kap. A hírnek nemcsak a bűnözők nem örülnek.","shortLead":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is...","id":"20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf434e5-2d24-4f84-906d-1633a66c462e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Ajtónyitó kart szereltek a New York-i rendőrség robotkutyájára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]