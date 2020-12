Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Jó sokat fizettek az adófizetők azért, hogy adót fizethessenek, ha lehet, ügyfélbarát, gördülékeny elektronikus megoldásokkal. A tapasztalatok azt mutatják: nem lehet.","shortLead":"Jó sokat fizettek az adófizetők azért, hogy adót fizethessenek, ha lehet, ügyfélbarát, gördülékeny elektronikus...","id":"202044__eugyintezes__lemarado_hivatalok__tulterhelt_vallalkozok__a_halozat_csapdajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fc0b9d-2f23-40dd-84db-9f9f3def181c","keywords":null,"link":"/360/202044__eugyintezes__lemarado_hivatalok__tulterhelt_vallalkozok__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2020. december. 15. 16:00","title":"Vállalkozók a hálózat csapdájában: lemaradt egy brosúrával a magyar e-ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orfűi-tóba ugrott be egy férfi és megölt egy hattyút.","shortLead":"Az Orfűi-tóba ugrott be egy férfi és megölt egy hattyút.","id":"20201215_orfu_hattyu_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9396fa-c473-40a6-942c-39ee999d64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_orfu_hattyu_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:10","title":"Börtönbe küldené az ügyészség a hattyú nyakát eltörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak a madarak az embereknek. ","shortLead":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak...","id":"20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09855ea0-8321-40c8-95e9-5aa65fc45c26","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","timestamp":"2020. december. 14. 15:52","title":"Lecserélné a fizetésemelését némi plusz madárcsicsergésre? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Cinematic photos néven készített egy új funkciót a Google Fotók számára, ami 3D-s képeket csinál a 2D-s fényképekből.","shortLead":"A Google Cinematic photos néven készített egy új funkciót a Google Fotók számára, ami 3D-s képeket csinál a 2D-s...","id":"20201215_google_fotok_3d_fotok_animacio_cinematic_photos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660d7bf-7d00-42c8-9234-e522d07b161c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_fotok_3d_fotok_animacio_cinematic_photos","timestamp":"2020. december. 15. 19:03","title":"Hamarosan átalakítja a fényképeit a Google Fotók, látványos lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2009-ben az átlagos négyzetméterárakkal számolva még 83 havi átlagfizetésből jött ki egy 60 négyzetméteres lakás, 2019-re ez 89 hónapra nőtt. Bár az ország legnagyobb részén javult a helyzet, Budapesten közel két évvel kell többet dolgozni egy ilyen elképzelt lakásért. Az ország legszegényebb egyötödének helyzete romlott hatalmasat.","shortLead":"2009-ben az átlagos négyzetméterárakkal számolva még 83 havi átlagfizetésből jött ki egy 60 négyzetméteres lakás...","id":"20201215_lakas_lakasarak_ingatlan_ksh_fizetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d90f77-b9dd-4129-a7a4-cb969e7afd7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_lakas_lakasarak_ingatlan_ksh_fizetesek","timestamp":"2020. december. 15. 11:05","title":"Kiszámoltuk, többet kell-e dolgozni egy lakásért, mint 2009-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf963f67-1ef0-438e-b08c-822858692d63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „Karácsonyi műbalhé” nevű aukció során fotókra, kerámiákra és rézkarcra is lehet licitálni. A befolyó összegből a művészeket és magát a bárt támogathatjuk. ","shortLead":"A „Karácsonyi műbalhé” nevű aukció során fotókra, kerámiákra és rézkarcra is lehet licitálni. A befolyó összegből...","id":"20201215_Karacsonyi_aukcioval_segiti_a_Nemdebar_a_kepzomuveszeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf963f67-1ef0-438e-b08c-822858692d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b60fd66-9696-4057-b3da-fdb3c08ffdaf","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Karacsonyi_aukcioval_segiti_a_Nemdebar_a_kepzomuveszeket","timestamp":"2020. december. 15. 12:10","title":"Karácsonyi aukcióval segíti a Nemdebár a képzőművészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86463628-c3a9-4bb5-86e7-7857b3c1adfa","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. ","shortLead":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. ","id":"20201215_Szeretettel_Erdelybol_Vasgardistak_szellemi_utodai_a_roman_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86463628-c3a9-4bb5-86e7-7857b3c1adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb36a8a2-9d15-4aad-9ad3-4fa98aeabbc3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Szeretettel_Erdelybol_Vasgardistak_szellemi_utodai_a_roman_parlamentben","timestamp":"2020. december. 15. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Vasgárdisták szellemi utódai a román parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","shortLead":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","id":"20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9601cfd0-5a97-466d-87ae-8bfd8beb96e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 15. 15:14","title":"A japánok harmada már egyáltalán nem akarja a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]