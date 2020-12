A Qualcomm két év után rukkolt ki új lapkával a középkategóriában. Újdonsága erejének illusztrálásaként a gyártó azt mondta, 4K felbontású videót is lehet majd rögzíteni az olcsó telefonokkal.

A Qualcomm az elmúlt években megszokott menetrend szerint december elején mutatta be az új processzorát, a Snapdragon 888-at, ami a jövő évi androidos csúcsmobilok egy részében dolgozik majd. Most pedig előhúzták a kalapból az olcsó mobilokba szánt úgy egységet is.

A Snapdragon 678 a két évvel ezelőtt bemutatott Snapdragon 675 utódja. A cég szerint a mostani fejlesztésnek köszönhetően a középkategóriás mobilok jobb fotós képességekkel bírnak majd, és böngészni is jobb lesz velük. Mindezt a gyártó szerint úgy sikerült elérni, hogy közben a processzor nem terheli az eddiginél jobban az akkumulátort, vagyis a teljesítménynövekedés miatt nem fog gyorsabban merülni a készülék.

A processzort a 11 nanométeres gyártási technológiával készítik, ami ilyen szempontból nem jelent változást a 675-höz képest. Az viszont már igen, hogy a Cortex A76-as magok nem 2, hanem 2,2 GHz-en dolgoznak benne. A grafikus megjelenítésért továbbra is az Adreno 612 felel majd, de a Qualcomm állítja, hogy ezúttal nagyobb teljesítményt lehet kifacsarni belőle.

Az új egységgel ellátott mobilok kijelzője már képes lesz a 2520×1080 pixeles felbontásra, kezelni tudja a 48 megapixeles szenzorral ellátott hátlapi, és a 16 megapixelessel ellátott előlapi kamerát, valamint képes lesz 30 kép/másodperces sebességgel rögzíteni a 4K-s videókat.

