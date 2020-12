Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","shortLead":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","id":"20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7972c8f3-e748-4fbf-8ce3-831c4257863d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","timestamp":"2020. december. 16. 10:03","title":"Az LG új találmánya: az átlátszó ajtó, ami egyúttal képernyő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új képformátum, a ProRAW támogatását is tartalmazza az az iOS-frissítés, amely már telepíthető a kompatibilis iPhone-okra. A képes fejlesztést csak az újabb telefonok kapják meg, de a csomagot a régebbi készülékekre is érdemes telepíteni.","shortLead":"Egy új képformátum, a ProRAW támogatását is tartalmazza az az iOS-frissítés, amely már telepíthető a kompatibilis...","id":"20201216_ios_14_3_letoltes_telepites_funkciok_proraw_formatum_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69633f5-97de-439e-9b2f-c116014ea749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_ios_14_3_letoltes_telepites_funkciok_proraw_formatum_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max","timestamp":"2020. december. 16. 13:38","title":"Megjelent az új iOS-verzió, benne az új képformátum támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik a konkurenciánál.","shortLead":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik...","id":"20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496b239-8f74-4bb7-b6f2-a3b64b8be380","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:55","title":"Orbán apjának cége akár 60–70 százalékkal árazza túl termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem, hogy legalább ez a cég megbízható!!! Pénzem persze oda!\" – tömegével sorakoznak a panaszok a kozmetikai termékeket forgalmazó Clinique Magyarország Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem...","id":"20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ed304-3469-4432-af24-b3aa882f63af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","timestamp":"2020. december. 17. 10:03","title":"Tombolnak a vásárlók a Clinique kozmetikai márka magyar Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több évtizede, mindennap újra meg kell dolgozni érte. Folyékony Arany, negyedik, befejező rész.","shortLead":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több...","id":"20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591a210-a3e0-4f11-90a3-e7f716656cf3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 15. 19:00","title":"Doku360: Ha Tokajból nem tudunk sikertörténetet csinálni, nem tudom miből lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e8a668-24b9-4121-8fa9-491112ffaf58","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Észak-Amerika leghíresebb indián vezetője volt az 1890-ben 59 éves Ülő Bika, törzsfőnök, hadvezér, sámán, festő, költő, showman. Nevéhez kötődik az indiánok legnagyobb harci sikere, a Little Bighorn-i csata. Halála után és nyomán zajlott le a legszörnyűbb indiánirtás a Sérült térd-pataknál (Wounded Knee Massacre). Aligha lett volna annyira híres, ha nem áll be Buffalo Bill show-műsorába lovas kunsztokkal szórakoztatni a sápadtarcúakat.","shortLead":"Észak-Amerika leghíresebb indián vezetője volt az 1890-ben 59 éves Ülő Bika, törzsfőnök, hadvezér, sámán, festő, költő...","id":"20201215_ulo_bika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e8a668-24b9-4121-8fa9-491112ffaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a694a12-33a4-452b-bd26-2f1a31c69a48","keywords":null,"link":"/360/20201215_ulo_bika","timestamp":"2020. december. 15. 17:00","title":"\"A sast sem lehet kötelezni, hogy úgy éljen, ahogy a varjú\" - 130 éve ölték meg Ülő Bikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36547b5f-d1f4-4482-9558-28f136e3cb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek száma 206-tal csökkent egy nap alatt.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek száma 206-tal csökkent egy nap alatt.","id":"20201216_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36547b5f-d1f4-4482-9558-28f136e3cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a8173-d7ea-42d9-9381-6ca6286739cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 16. 08:49","title":"Elhunyt 144 beteg, 2804 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]