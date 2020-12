Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem járult hozzá.","shortLead":"Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem...","id":"20201217_Donath_Laszlo_Evangelikus_Egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305edc4-f4ee-4c9a-8182-d3bde4c630f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Donath_Laszlo_Evangelikus_Egyhaz","timestamp":"2020. december. 17. 08:08","title":"Az egyházkerület vezetői életszerűnek tartják a Donáth László elleni vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c895ffbe-07e2-4878-aa3d-15625cc85a97","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Lannert Judit oktatáskutató igyekezett kijavítani a csúsztatásokat a családokért felelős tárca nélküli miniszter útmutatásában.","shortLead":"Lannert Judit oktatáskutató igyekezett kijavítani a csúsztatásokat a családokért felelős tárca nélküli miniszter...","id":"20201216_Vegre_sikerult_atirni_Novak_Katalin_noknek_adott_tanacsait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c895ffbe-07e2-4878-aa3d-15625cc85a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be735792-9406-43d0-86d9-0383bd9c98ab","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Vegre_sikerult_atirni_Novak_Katalin_noknek_adott_tanacsait","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Végre sikerült átírni Novák Katalin nőknek adott tanácsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d23d5-d9db-4c6c-87c4-deee5b964e63","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Két, a menekültügyet érintő állásfoglalást fogadott el nagy többséggel az Európai Parlament. Az egyik az úgynevezett dublini rendszer működésével, a másik pedig az illegális bevándorlók visszaküldésével kapcsolatos irányelvről szól. A szavazás után a Fidesz nekitámadt a DK-nak és a Momentumnak.","shortLead":"Két, a menekültügyet érintő állásfoglalást fogadott el nagy többséggel az Európai Parlament. Az egyik az úgynevezett...","id":"20201217_Megint_kiakadt_a_menekultekre_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836d23d5-d9db-4c6c-87c4-deee5b964e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119a0a3-e277-4c80-9fe1-f0cc368ff1f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20201217_Megint_kiakadt_a_menekultekre_a_Fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 18:46","title":"Megint kiakadt a menekültekre és az ellenzékre a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak mellett. A kisebb és a felújítandó lakásokat keresik most sokan.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak...","id":"20201217_lakas_eladas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7f9b3f-4d7c-483c-b0f3-4df68d0f5db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lakas_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. december. 17. 08:01","title":"Sok lakás eladója kivár, hogy visszatérjenek az árak a régi, magasabb szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is tanácsos arcmaszkot viselni, ha másokkal is találkozunk, az összejöveteleket pedig – lehetőleg – kültéren tartsuk.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is...","id":"20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae8f0d-5ef1-4aea-beef-4845181f99a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","timestamp":"2020. december. 16. 15:03","title":"Karácsonyi összejövetelt tervez? Lenne itt néhány kérés a WHO-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","shortLead":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","id":"20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd3506-603e-481b-b902-3a95294409f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","timestamp":"2020. december. 16. 22:09","title":"Emberkereskedőre csaptak le a rendőrök – Videón, ahogy elfogják a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország felel.\r

","shortLead":"A támadásért biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország felel.\r

","id":"20201218_kibertamadasok_ev_eleje_ota_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302bcfd5-048c-43ec-bbe6-8da5da51467c","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_kibertamadasok_ev_eleje_ota_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 18. 08:05","title":"Év eleje óta bejárása lehetett a hackereknek amerikai kormányzati rendszerekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]