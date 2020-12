A Doom egyike azoknak a videojátékoknak, amelyet évekkel a megjelenés után, napjainkban sem unnak a rajongók. Sőt: a lelkesebb felhasználók maguk is kiveszik a részüket a szoftver bővítéséből, így gazdagítva a program eredeti funkcióit. E különleges csoporthoz tartozik egy bizonyos Christopher Golden is, aki egy Doom Zero nevű csomag készítőjeként lett ismert a fejlesztő id Software előtt. És amely addon (vagyis extra tartalom) mostantól hivatalosan is a Doom és a Doom 2 része.

Christopher Golden, a Doom Zero fejlesztője © Bethesda/Slayers Club

A Doom Zero egy több mint méretes csomag, hiszen 32 új pályát, rengeteg legyőzésre váró démont, fegyvert és több zenei aláfestést is tartalmaz, melyek az eredeti játékok első és második részével egyaránt kompatibilisek. Mi több: az ingyenes frissítést nem kizárólag PC-re lehet megszerezni, a szoftverek mobilos, illetve konzolos változataira is tölthető – de csak akkor, ha eredeti kiadással rendelkezünk.

Golden egyébként mintegy két éven át fejlesztette a csomagot, teljesen egyedül. Egy vele készült interjúban azt is megosztotta, hogy a Doommal még a 486-os korszakban ismerkedett meg, de ő maga csak később tudott vele játszani, mert az akkori számítógépe nem volt elég fejlett, hogy a szoftver fusson rajta. A játékot azóta terhességi teszten és néhány zsák krumplival is sikerült már elindítaniuk a moddereknek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.