Kutatók állítják: tévhit, hogy idősebb korban nehezebb fogyni

[{"available":true,"c_guid":"09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan valóban fél éves immunitást jelenthet, ha valaki átesett a koronavíruson, azonban Kemenesi Gábor szerint nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a kérdést. ","shortLead":"Ugyan valóban fél éves immunitást jelenthet, ha valaki átesett a koronavíruson, azonban Kemenesi Gábor szerint nem...","id":"20201216_kemenesi_gabor_virologus_fertozott_koronavirus_szlavik_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d362058e-454c-412c-8363-ffd12d1024d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_kemenesi_gabor_virologus_fertozott_koronavirus_szlavik_janos","timestamp":"2020. december. 16. 15:46","title":"Kemenesi: Nem tudjuk, biztonsággal látogathatja-e az a rokonait, aki már volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3845821-cb51-4377-97e0-17e07ce513b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","timestamp":"2020. december. 17. 06:41","title":"Beárazták a 270 km/h végsebességű VW Arteon R sportkombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","shortLead":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","id":"20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4767c3c-ebf8-4047-8bd7-25eda521d076","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 17. 16:23","title":"Szijjártó szerint a többi néppárti képviselő példát vehetne Deutsch Tamásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c42340-5682-456c-b7a6-b4eb1be98cf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is szerepel a Nature brit tudományos folyóirat szerkesztői által összeállított tízes listán, amely a tudomány területén idén elért kulcsfontosságú eredményeket és azokat az embereket nevezi meg, akik főszerepet játszottak ezen mérföldkőnek számító kutatásokban.","shortLead":"A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is...","id":"20201218_nature_10_legfontosabb_tudosok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c42340-5682-456c-b7a6-b4eb1be98cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf916e0-7a3a-45fb-9ca1-f0303cd4b001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_nature_10_legfontosabb_tudosok_2020","timestamp":"2020. december. 18. 07:03","title":"Nature: Ennek a 10 embernek köszönhetjük, hogy 2020-ban nagyot ment a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint nem baj, ha a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint nem közeli hozzátartozók a bejegyzett élettársak, hiszen a róluk szóló külön törvény szerint annak számítanak. Igazodjanak el ezen a jogalkalmazók – üzeni a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint nem baj, ha a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint nem közeli hozzátartozók a bejegyzett...","id":"20201217_alkotmanybirosag_jogszabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6918ca4-0059-4e21-a81c-802b7298528e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_alkotmanybirosag_jogszabalyok","timestamp":"2020. december. 17. 20:45","title":"Ab: A jogalkalmazóknak kell összeilleszteniük a jogszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","shortLead":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","id":"20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344bca58-223f-434a-ac86-99c707ff8a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. december. 16. 14:22","title":"Az iráni elnök szerint Trump egy terrorista, és jó, hogy elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kínai weboldalán már regisztrálni lehet a Galaxy S21-re. Bár a telefon nevét nem írta le a dél-koreai cég, egyértelmű, hogy erről a mobilról van szó.","shortLead":"A Samsung kínai weboldalán már regisztrálni lehet a Galaxy S21-re. Bár a telefon nevét nem írta le a dél-koreai cég...","id":"20201218_samsung_galaxy_s21_elorendeles_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f928a49b-4ee1-4190-ae96-3175a98c1c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_samsung_galaxy_s21_elorendeles_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:03","title":"Van, ahol már be lehet fizetni a Samsung Galaxy S21-ekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]