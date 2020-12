Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kínai weboldalán már regisztrálni lehet a Galaxy S21-re. Bár a telefon nevét nem írta le a dél-koreai cég, egyértelmű, hogy erről a mobilról van szó.","shortLead":"A Samsung kínai weboldalán már regisztrálni lehet a Galaxy S21-re. Bár a telefon nevét nem írta le a dél-koreai cég...","id":"20201218_samsung_galaxy_s21_elorendeles_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f928a49b-4ee1-4190-ae96-3175a98c1c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_samsung_galaxy_s21_elorendeles_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:03","title":"Van, ahol már be lehet fizetni a Samsung Galaxy S21-ekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","shortLead":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","id":"20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cca58-0a37-4e8c-93e3-d670329b4a23","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","timestamp":"2020. december. 18. 05:51","title":"Kiszabadították az elrabolt nigériai iskolás fiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök lefoglalása miatt is.","shortLead":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök...","id":"20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806a9fe9-f7db-497f-b8e2-b79ebbee7b36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:18","title":"24.hu: Gődény György mindhárom panaszát elutasította az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec0103-f0e3-475d-a433-19144754bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik új szabadalmában azt magyarázza el, miként alkotná meg a matt fekete készülékek felszínét.","shortLead":"Az Apple egyik új szabadalmában azt magyarázza el, miként alkotná meg a matt fekete készülékek felszínét.","id":"20201216_apple_macbook_matt_fekete_szin_eloxalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ec0103-f0e3-475d-a433-19144754bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf36b823-4ef2-48da-b84f-e7d94c03afee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_apple_macbook_matt_fekete_szin_eloxalas","timestamp":"2020. december. 16. 11:03","title":"Új irányon gondolkodik az Apple, jöhetnek a fekete MacBookok, iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori egyik főszereplőjére is igaz.","shortLead":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori...","id":"20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd7039-b846-4f15-953d-d4c169062f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","timestamp":"2020. december. 17. 20:03","title":"Észrevette? Baby yodás meglepetés került a Google-be, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt munkaeszközökből származnak.","shortLead":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt...","id":"20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c41808-a26e-434a-88b0-fd712b2b2323","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","timestamp":"2020. december. 16. 14:03","title":"Szivardobozban találtak meg egy ötezer éves egyiptomi fadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég szóvivője viszont lapunknak cáfolta, hogy beavatkoztak volna. De vajon tényleg Zuckerbergék ármánykodásáról van szó, vagy netán arról, hogy a Fidesz – Donald Trump esetéből is okulva – egy Facebook-törvénnyel a háta mögött akar nekivágni a 2022-es választásnak?","shortLead":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég...","id":"20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66da0e9-cf6c-40be-800b-8156ba6daf9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","timestamp":"2020. december. 17. 06:30","title":"Varga Judit cenzúrát kiáltott, a Facebook cáfol – de vajon hihetünk-e a véletlenekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e851962-a989-4b9d-b2e7-eb695eb35d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 17-től több mint két héten át tart majd az az akció, amely keretében 15 játékot tölthetnek le ingyenesen a PC-sek. Ehhez csak az Epic Games boltjába kell ellátogatni vagy megnyitni a kiadó számítógépes kliensét.","shortLead":"December 17-től több mint két héten át tart majd az az akció, amely keretében 15 játékot tölthetnek le ingyenesen...","id":"20201216_epic_games_store_15_nap_15_jatek_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e851962-a989-4b9d-b2e7-eb695eb35d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de502294-0cf4-4580-9fa2-6c65f9335aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_epic_games_store_15_nap_15_jatek_ingyen","timestamp":"2020. december. 16. 16:03","title":"Jön az Epic Games nagy játékosztása, 15 napon át 15 videojátékot adnak ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]