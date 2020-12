Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","shortLead":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","id":"20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d7bb3-9192-420f-84a2-7858f237d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","timestamp":"2020. december. 20. 15:45","title":"Brit egészségügyi miniszter: Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a fertőzőképesebb vírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a mozgolódás 2022-re.","shortLead":"Nagy a mozgolódás 2022-re.","id":"20201220_A_Nezopont_Intezet_bemerte_Szanyiek_partjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b009384f-c8a8-44cd-afdd-2167ef59f4ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_Nezopont_Intezet_bemerte_Szanyiek_partjat","timestamp":"2020. december. 20. 12:05","title":"A Nézőpont Intézet bemérte Szanyiék pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti Rapid labdarúgócsapata.","shortLead":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti...","id":"20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e2620-e727-4a48-ae66-56d1a5e1b652","keywords":null,"link":"/sport/20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","timestamp":"2020. december. 20. 17:46","title":"Bukaresti stadionavatóra hívnák a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","shortLead":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","id":"20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ac6af4-ebb9-4066-98b3-7beb109882b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","timestamp":"2020. december. 19. 12:38","title":"Orbán már nagyon ígéri, hogy hamarosan bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új erőre kapott a harc.","shortLead":"Új erőre kapott a harc.","id":"20201220_Karacsonyt_karikirozza_egy_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5125ff30-63b7-4f68-8527-bef90f61a409","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Karacsonyt_karikirozza_egy_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","timestamp":"2020. december. 20. 14:05","title":"Karácsonyt karikírozza egy fideszes országgyűlési képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket és könnyeket hozott - mutatja is az átalakulás irányát.","shortLead":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket...","id":"20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56a445-e45d-4c37-af0d-64aa1f7abd1f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","timestamp":"2020. december. 20. 09:00","title":"Economist: Ez az év mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán a Google. A szokásos logó helyett ezúttal egy Sudant ábrázoló rajzból lehet kiolvasni a Google név betűit.","shortLead":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán...","id":"20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4343a90c-4508-437d-857d-12e95ced1721","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","timestamp":"2020. december. 20. 07:03","title":"Miért van ma a Google főoldalán Sudan, az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.","shortLead":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie...","id":"20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0850dd-37d0-4eeb-9430-6be11aee2a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Felsőbbrendűségi kiáltvány – kipróbáltuk a Bentley Bentaygát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]