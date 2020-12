Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el a kínálatból. De van olyan ügyfél, akinek némi ügyintézésébe kerül majd, hogy továbbra is tudjon tévézni.","shortLead":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el...","id":"20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbecb3a2-0d65-4e73-8d4b-cf9cef3bff62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"Változás jön a UPC/Vodafone tévés előfizetőinél, többeknek eszközcserére is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","shortLead":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","id":"20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bed9151-59ad-41c8-9d80-b1c19ad462e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","timestamp":"2020. december. 21. 10:35","title":"Valóság lett a gémerek által tervezett hiperautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee3bfdf-81a9-49c4-9db4-c777a1d74f66","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az Aranypolgár fogantatásánál talán ott sem volt az, aki egyből a csúcsról indulva megváltoztatta a modern filmművészetet – ezt a teóriát erősíti egy új film, a Mank.","shortLead":"Az Aranypolgár fogantatásánál talán ott sem volt az, aki egyből a csúcsról indulva megváltoztatta a modern...","id":"202051__mank_es_orson_welles__aranypolgar__rozsabimbo__magukenak_erzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ee3bfdf-81a9-49c4-9db4-c777a1d74f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653becc3-6f08-480a-8aa3-735a177514fe","keywords":null,"link":"/360/202051__mank_es_orson_welles__aranypolgar__rozsabimbo__magukenak_erzik","timestamp":"2020. december. 19. 16:00","title":"A filmművészet Szent Grálja sem készülhetett intrikák és konfliktusok nélkül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","shortLead":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","id":"20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b47f07-60ea-44c3-874e-4992df4676fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","timestamp":"2020. december. 20. 08:18","title":"Kocsis Máté: Nem hisztizni kell, főpolgármester úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz érvényben.","shortLead":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz...","id":"20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105571e4-805a-4f62-a114-a5375a9d6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","timestamp":"2020. december. 21. 05:40","title":"Már a kompok sem járnak Dover és Calais között a koronavírus új változata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c2034d-8e62-4e91-aa2c-bc3ff35c5207","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Kelemen Hunorral találkozott.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Kelemen Hunorral találkozott.","id":"20201219_Orban_az_RMDSZ_kormanyzati_szerepe_javithatja_a_magyarroman_kapcsolatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4c2034d-8e62-4e91-aa2c-bc3ff35c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097efb8f-f361-4ed5-acbc-068bd7aa17fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Orban_az_RMDSZ_kormanyzati_szerepe_javithatja_a_magyarroman_kapcsolatokat","timestamp":"2020. december. 19. 15:37","title":"Orbán: „az RMDSZ kormányzati szerepe javíthatja a magyar-román kapcsolatokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","shortLead":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","id":"20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccbc95-70bf-4ab2-8f14-9c50f7a2b734","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 20. 15:54","title":"Mozgó laborokban, naponta 2 ezer tesztet végeznek hétfőtől Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt. ","shortLead":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem...","id":"20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02b4281-2f26-4c01-a32c-f81d4af6260f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","timestamp":"2020. december. 19. 14:00","title":"A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]