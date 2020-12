Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál jóval fertőzőbb változata felelős a kiugró esetszámokért. Néhány napon belül országok tucatjai tiltották ki a szigetországból érkező légi járatokat, a brit szupermarketek áruhiánytól félnek. A koronavírus megjelenése óta nem először mutálódik, a jelenlegi variánsra azonban oda kell figyelni, mert a vírus-tüskefehérjét is érinti, amin több vakcina is alapul. ","shortLead":"Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál...","id":"20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b12c77d-fe34-4b2a-b0c3-8958af15b76c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_uj_mutacio_jarvanyveszely_lezaras","timestamp":"2020. december. 21. 17:45","title":"Pánikra nincs ok, de a koronavírus új mutációja még okozhat gondokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem fogad repülőket az Egyesült Királyságból. Most Lengyelország csatlakozott hozzájuk.","shortLead":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem...","id":"20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f1a1f-bc38-4cc0-bfd0-e977709cba2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","timestamp":"2020. december. 21. 11:01","title":"Lengyelországba sem engednek be Nagy-Britanniából érkező repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs 7-es sorozat hivatalos leleplezésére várhatóan 2021-ben, vagy 2022-ben kerülhet sor.","shortLead":"Az újgenerációs 7-es sorozat hivatalos leleplezésére várhatóan 2021-ben, vagy 2022-ben kerülhet sor.","id":"20201221_ilyen_teljesen_uj_arcot_kaphat_a_7es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8709c1-030c-47ae-9f1c-e12d84974c0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_ilyen_teljesen_uj_arcot_kaphat_a_7es_bmw","timestamp":"2020. december. 21. 07:59","title":"Ilyen, teljesen új arcot kaphat a 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e903f469-b143-4429-a260-21e12f5549a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén a Batman autókra emlékeztető újdonság meghajtásáról fejlett hibrid technika gondoskodik.","shortLead":"Az enyhén a Batman autókra emlékeztető újdonság meghajtásáról fejlett hibrid technika gondoskodik.","id":"20201222_6_meternel_hosszabb_1800_loeros_olasz_hiperauto_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e903f469-b143-4429-a260-21e12f5549a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23aa44a-798d-45fe-b0da-cd8b47bf93f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_6_meternel_hosszabb_1800_loeros_olasz_hiperauto_erkezett","timestamp":"2020. december. 22. 07:59","title":"6 méternél hosszabb, 1800 lóerős olasz hiperautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos megköszönte Tállai Andrásnak, hogy bízott benne.","shortLead":"A játékos megköszönte Tállai Andrásnak, hogy bízott benne.","id":"20201221_mezokovesd_ev_embere_cseri_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c77ea5-ecf3-47d3-8a1b-622ce9caa9d5","keywords":null,"link":"/sport/20201221_mezokovesd_ev_embere_cseri_tamas","timestamp":"2020. december. 21. 19:11","title":"Egy focista lett Mezőkövesden az Év Embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben pontosan kibontja, mire gondol.","shortLead":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben...","id":"20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5dd205-0d9e-47bf-9462-18a966a1c61f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Majtényi László: A szamuráj éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű tartozékok a preferált iPhone 12 telefonnal.","shortLead":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű...","id":"20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5f8b9-2bb5-4b0e-8be0-74d9287721d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","timestamp":"2020. december. 20. 14:03","title":"Az Apple mobilos oldalán kipróbálhatja, hogyan mutatnak a MagSafe tartozékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]