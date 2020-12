Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889b245-5a2d-48a8-868f-7df3add640fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","timestamp":"2020. december. 21. 06:41","title":"Magyarországon a 462 lóerős, zöld rendszámos Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","shortLead":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","id":"20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0163c8-ca38-4523-889a-7f4d315cf337","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","timestamp":"2020. december. 20. 21:10","title":"Tűz volt egy tízemeletes panelházban Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed6d3e-a8d7-4bf5-879c-4957c25ef391","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2020-as esztendő a játékipart is felforgatta. De a tehetséges programozókat és grafikusokat ez sem akadályozta meg, hogy maradandót alkossanak. A HVGame – Az év játéka 2020 címet ezúttal megosztva, a Cyberpunk 2077-nek és a The Last of Us Part II-nek ítéltük oda. De nem csak őket ajánljuk kipróbálásra.","shortLead":"A 2020-as esztendő a játékipart is felforgatta. De a tehetséges programozókat és grafikusokat ez sem akadályozta meg...","id":"20201222_hvgame_az_ev_jateka_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_the_last_of_us_part_ii_last_of_us_2_half_life_alyx_ghost_of_thushima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daed6d3e-a8d7-4bf5-879c-4957c25ef391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a6000a-026a-42aa-9468-92f3f8b594ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_hvgame_az_ev_jateka_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_the_last_of_us_part_ii_last_of_us_2_half_life_alyx_ghost_of_thushima","timestamp":"2020. december. 22. 17:30","title":"Kínból és szenvedésből sincs hiány az év legjobb játékában – ezért is díjaztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járvány miatt legfeljebb ötvenen lehetnek egy temetésen, Kozák Lászlót azonban több százan búcsúztatták.","shortLead":"A járvány miatt legfeljebb ötvenen lehetnek egy temetésen, Kozák Lászlót azonban több százan búcsúztatták.","id":"20201222_nagy_grofo_gyasz_temetes_temetkezesi_vallalkozo_rendorseg_jarvanyugyi_eloirasok_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac7a43-92d2-46c5-8008-79a690db86ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_nagy_grofo_gyasz_temetes_temetkezesi_vallalkozo_rendorseg_jarvanyugyi_eloirasok_birsag","timestamp":"2020. december. 22. 12:19","title":"Túl sokan voltak a gyászolók, megbírságolták Nagy Grófo temetésének szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott egy SNES-hez, hogy felturbózza a konzolra elérhető játékok kinézetét.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott...","id":"20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d19246c-4e09-41b0-aec7-947b8bf34efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","timestamp":"2020. december. 21. 09:38","title":"Videó: 30 éves Nintendóba is beletették a funkciót, ami a PlayStation 5-ben is újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","shortLead":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","id":"20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199cdb2-3f7c-4385-921d-9c7294185eac","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 22. 07:54","title":"Megjelent a rendelet a kijárási tilalom felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","shortLead":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","id":"20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5c334-cf9d-42a2-9b82-d7ab34653415","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","timestamp":"2020. december. 21. 17:15","title":"Kásler soron kívül adott támogatást Horthy étkezőkocsijának hazahozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","shortLead":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","id":"20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ef95f-e702-4eeb-8f32-caa9e026eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. december. 21. 12:33","title":"Minden fontos információ kiszivárgott a Samsung Galaxy S21 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]