[{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","id":"20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b8a71-203c-4148-a322-461dd76864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 23. 17:02","title":"Brexit: Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","shortLead":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","id":"20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa739f79-3538-41cc-a0e1-f5e2f2377c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","timestamp":"2020. december. 23. 11:21","title":"A Daciától érkezett a Lada új főtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban...","id":"20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d745164-963a-4ca4-bf93-82068b16354c","keywords":null,"link":"/360/20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","timestamp":"2020. december. 23. 08:00","title":"Radar360: Kevesen oltatnák be magukat, pedig az új variáns ellen is védhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c45f64-044b-40b7-8ef1-20c4d9648382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi közölte a kollégáival, amikor meglátta a pávát, hogy ilyet étteremben sem kapni, majd megölte az állatot.","shortLead":"A férfi közölte a kollégáival, amikor meglátta a pávát, hogy ilyet étteremben sem kapni, majd megölte az állatot.","id":"20201222_pava_allatkinzas_kiskore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c45f64-044b-40b7-8ef1-20c4d9648382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584f2175-3445-495c-874b-fae21b7374ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_pava_allatkinzas_kiskore","timestamp":"2020. december. 22. 17:05","title":"Egy év felfüggesztettet kapott a kiskörei férfi, aki megölt egy pávát, hogy levest főzzön belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bethesda gyermekkórházban nem a koronavírusos betegeket kezelik, de így is találkoztak súlyos esetekkel. ","shortLead":"A Bethesda gyermekkórházban nem a koronavírusos betegeket kezelik, de így is találkoztak súlyos esetekkel. ","id":"20201223_koronavirus_bethesda_gyermekkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12b9a5a-ff93-40ec-b7b7-36c7c7bfdd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_koronavirus_bethesda_gyermekkorhaz","timestamp":"2020. december. 23. 10:55","title":"A koronavírus-fertőzés után gyerekeknél kialakulhat egy súlyos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag kevés, mintegy 5000 koronavírus-vakcinából. A gép azonban pont azokat hagyta ki, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá.","shortLead":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag...","id":"20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab160-414a-47bf-9fc3-1556aee76589","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","timestamp":"2020. december. 23. 09:33","title":"Számítógépre bízták, kik kapjanak először a vakcinából, pont az ápolók maradtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig már több mint 69 ezren haltak meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig már több mint 69 ezren haltak meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában.","id":"20201223_DelAfrika_Anglia_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89f592c-bddd-4ef8-b592-2364bb4859aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_DelAfrika_Anglia_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 18:15","title":"Valószínűleg Dél-Afrikából származik az Angliában terjedő új mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]