Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","shortLead":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","id":"20201228_falus_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f6bafa-083c-4017-ba3d-74f2f9122bef","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_falus_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 14:14","title":"Falus: Akit beoltanak, az is képes lesz megfertőződni és átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Németh Róbert","category":"elet","description":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek: az érintés szépsége, a vágy és az élet ünnepe, a rockzene energiája most mind-mind olyan dolgok, amelyekre talán soha nem volt még ekkora szükségünk. A koronavírus – ha meg is nehezítette a munkát – szerencsére nem szabott gátat a vadonatúj lemezek megjelenésének. Ajánlunk is belőlük tízet, olyanokat, amelyeket rajongással hallgattunk idén, és amelyekre azt mondjuk: szerintünk ezek 2020 legjobb külföldi albumai. Szubjektív listánk következik. ","shortLead":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek...","id":"20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5fa92-c8a1-4d61-b231-55ad3a3cf120","keywords":null,"link":"/elet/20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","timestamp":"2020. december. 26. 19:15","title":"A hamis prófétákat máshol kell keresnünk – ezek voltak 2020 legjobb külföldi lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","id":"20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1caf-527c-47b7-9c6a-5b61794bf88b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","timestamp":"2020. december. 28. 06:41","title":"Beárazták a zöld rendszámos VW Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 4647 tesztet végeztek vasárnap, ennek a 13 százaléka lett pozitív.","shortLead":"Mindössze 4647 tesztet végeztek vasárnap, ennek a 13 százaléka lett pozitív.","id":"20201228_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f44ff-9c1a-4dc7-bf68-83390e276b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 28. 08:59","title":"Koronavírus: 114 halott, 609 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","shortLead":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","id":"20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf83472-f43c-4180-aae0-1918c272b5ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","timestamp":"2020. december. 28. 12:30","title":"Megint probléma támadt egy Boeing 737 MAX-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658339a2-3489-4b9f-b29c-aa3a9470f7cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem sikerült még olyan sokáig működtetni egy fúziós reaktort, mint amit most Dél-Koreában. A cél, hogy 2025-re már 5 percen át legyen üzemképes az egység.","shortLead":"Soha nem sikerült még olyan sokáig működtetni egy fúziós reaktort, mint amit most Dél-Koreában. A cél, hogy 2025-re már...","id":"20201228_fuzios_energia_reaktor_eromu_kstar_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658339a2-3489-4b9f-b29c-aa3a9470f7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9136c60e-6281-43a0-8ac7-81894e163427","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fuzios_energia_reaktor_eromu_kstar_del_korea","timestamp":"2020. december. 28. 15:03","title":"100 millió Celsius-fok 20 másodpercig: új világrekordot állított fel a dél-koreai fúziós reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]