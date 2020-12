Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","shortLead":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","id":"20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833142a1-b04c-4d9d-ba81-836dc95f814a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","timestamp":"2020. december. 03. 15:40","title":"Ugrik a lengyel kenguru: itt készül Európa elektromos autóbuszainak egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","shortLead":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","id":"20201203_epitoipar_munka_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22061db5-8844-4c95-978f-0756b78cffcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_epitoipar_munka_felmeres","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"Vannak építőipari szakemberek, akik 2021-re már nem is tudnak munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","shortLead":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","id":"20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bb8a10-106e-4f4c-9d63-bff678b1f5c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","timestamp":"2020. december. 04. 08:59","title":"Szomorúan kezdődik 2021 is: közönség nélkül tartják meg a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori \"harcostársát\", akit a publicista pedofilként írt le.","shortLead":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori...","id":"20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29182f30-ff96-404d-9855-5dc3a0d0a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 15:31","title":"Hiába hallgatott Bayer Zsolt 20 évig az állítólagos pedofil harcostársról, felelősségre nem vonható érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","shortLead":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","id":"20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd495b1-3c7e-453e-bb9b-73bf5aa016f5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","timestamp":"2020. december. 03. 16:07","title":"Meztelen férfi tűnt fel a homofób litván képviselő mögött a bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara hosszan elemezte a szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtási rendeleteit. A MOK szerint komoly probléma, hogy a kormány érdemben nem rendezte a kirendeléseknél járó többletbért, a vezetői juttatások kérdését pedig tovább passzolta az Országos Kórház főigazgatójának. Megállapították azt is, amíg nincs ettől eltérő részletszabály, jelen állás szerint január 1-től egy orvos nem láthatja el ugyanazt a beteget ugyanazzal a panasszal magán- és közellátásban.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara hosszan elemezte a szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtási rendeleteit. A MOK...","id":"20201204_orvosi_kamara_rendelet_torveny_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec1ab7-39c2-420f-9823-5b328804ce5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_orvosi_kamara_rendelet_torveny_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 04. 13:12","title":"Orvosi Kamara: A rendeletek nincsenek teljes összhangban az egészségügyi törvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedd óta szigorúbb járványügyi szabályok vannak érvényben az országban.","shortLead":"Kedd óta szigorúbb járványügyi szabályok vannak érvényben az országban.","id":"20201203_Koronavirus_Torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb26d921-943c-4c93-8cdb-49d840dc4623","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_Torokorszag","timestamp":"2020. december. 03. 20:35","title":"Több mint 32 ezer új fertőzöttet találtak Törökországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94ec3c9-afec-4784-b0a3-b796eb17a6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog értéke meghaladja a 87 millió forintot.","shortLead":"A lefoglalt drog értéke meghaladja a 87 millió forintot.","id":"20201204_marihuana_kobany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94ec3c9-afec-4784-b0a3-b796eb17a6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b8d24a-91c7-49b9-adab-bb43dc70c181","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_marihuana_kobany","timestamp":"2020. december. 04. 06:20","title":"Videó: Harmincöt kiló marihuánával a kocsijában bukott le egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]