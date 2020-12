Az elmúlt bő egy évben több olyan videó is megjelent már a YouTube-on, ahol – a mesterséges intelligenciát segítségük hívva – a felhasználók felskálázták a múlt században készült videókat. Elég csak a NASA holdjáróján tett utazásra, vagy Louis Lumière legendás filmjére, A vonatra gondolni.

A fenti alkotásokat – ahogy több másikat is ezeken kívül – 4K-s febontásúra, és 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességűre konvertálták át, így az eredeti, darabos mozgás helyett szép, dinamikus és jó felbontású felvételt láthatunk, ami mindenkinek tetszik – gondolhatnánk.

A Wired szerint a történészek egyáltalán nem örülnek annak, hogy modernizálják ezeket a felvételeket. A szakemberek még arról is vitatkoznak, hogy szabad-e egyáltalán a fekete-fehér képeket színessé alakítani, nemhogy ilyen mértékben belenyúlni egy-egy történelmi dokumentumként szolgáló videóba.

Luke McKernan, a British Library mozgókép-gyűjteményének kurátora Peter Jackson 2018-as, Akik már nem öregszenek című dokumentumfilmjét hozta fel, melyben a rendező az első világháború nyugati frontján rögzített képkockákból készített alkotást. Szerinte azzal, hogy a videókat feljavította, csak növelte a különbséget a mai és a régi kor között, mert mint mondja, a színezéssel nem lehet közelebb hozni a múltat. Arról nem is beszélve, hogy

a 60 képkocka/másodperc lejátszási sebesség azt is jelenti, hogy mesterségesen létrehozott képkockákat adnak a történelmi dokumentumokhoz – olyanokat, pillanatokat, amiket valójában sosem rögzítettek.

Pontosan ilyen videókat készít Denis Shiryaev a Neural Love nevű cégével, amiket fel is tölt a YouTube-ra. Elizabeth Peck, Shiryaev egyik munkatársa szerint ezeket a felvételeket azért is szereti annyira a közönség, mert egyfajta időutazást élnek át a segítségükkel. Visszarepíti őket egy olyan korba, amiben ők még nem is éltek, és ha néhány másodperc erejéig is, de betekinthetnek a hétköznapokba.

A Neural Love számos olyan algoritmust használ, ami segít felskálázni a régi videókat. A felvételeket például a DeOldify nevű, nyílt forráskódú szoftverrel színezik ki. Emily Mark-FitzGerald, a Dublini Művészettörténeti Egyetem tudósa szerint ugyanakkor az ilyen technológia bizonyos szempontból veszélyes lehet, mert "elhomályosítja a múltat, nem pedig megvilágítja azt". Azért, mert egyre kevésbé lesz különbség a múlt és aközött a felvétel között, amit akár csak néhány évvel ezelőtt forgatott le valaki.

Shiryaev ezt azzal igyekszik kompenzálni, hogy a videókat nemcsak felújított változatban mutatja meg, hanem annak a folyamatát is bemutatja, miként alakul át egy 100 éves jelenet 4K-s, modern kinézetűvé.

