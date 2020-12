Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","shortLead":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","id":"20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303d5a-5f93-4ce7-8ec5-a4b0de88b7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","timestamp":"2020. december. 29. 10:57","title":"Már dolgoznak az első fából készült műholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","shortLead":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","id":"20201228_opus_global_eon_titasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8304d206-9ddb-4644-b1d7-8684d29261d5","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_opus_global_eon_titasz","timestamp":"2020. december. 28. 19:55","title":"Mészáros cége megtette ajánlatát a tiszántúli áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","shortLead":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","id":"20201229_idojaras_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd0fb3-f87b-4efc-b1e2-528569969c03","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_idojaras_kedd","timestamp":"2020. december. 29. 07:22","title":"Napsütéses idő lesz délen, de keleten viharos szélre figyelmeztnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","shortLead":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","id":"20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4500367b-0a65-40d7-bc10-f79b63aa9d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","timestamp":"2020. december. 28. 18:58","title":"Így működik a Volkswagen villanyautós töltőrobotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a225ac-d694-4073-8283-f604fa569ad7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 150 kilométeres hatótávolságú apró elektromos autó hossza nem éri el a 2,5 métert. ","shortLead":"A 150 kilométeres hatótávolságú apró elektromos autó hossza nem éri el a 2,5 métert. ","id":"20201228_a_toyota_uj_villanyautoja_mellett_meg_a_kis_smart_is_hatalmasnak_tunhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a225ac-d694-4073-8283-f604fa569ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b8660-6bfb-4b17-836f-73711ff66668","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_a_toyota_uj_villanyautoja_mellett_meg_a_kis_smart_is_hatalmasnak_tunhet","timestamp":"2020. december. 28. 07:59","title":"A Toyota új villanyautója mellett még a kis Smart is hatalmasnak tűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]