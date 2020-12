Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","shortLead":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","id":"20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4500367b-0a65-40d7-bc10-f79b63aa9d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","timestamp":"2020. december. 28. 18:58","title":"Így működik a Volkswagen villanyautós töltőrobotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e766ae40-1ca0-428e-a675-f4f24ce9040f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo és a Starlight nevű amerikai alapítvány először tavaly adott speciális, könnyen fertőtleníthető játékkonzolt a kórházban fekvő gyerekeknek, a koronavírus-járvány miatt azonban több amerikai kórházba is juttatnak a készülékből.","shortLead":"A Nintendo és a Starlight nevű amerikai alapítvány először tavaly adott speciális, könnyen fertőtleníthető játékkonzolt...","id":"20201229_nintendo_starlight_jatekkonzol_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e766ae40-1ca0-428e-a675-f4f24ce9040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba75c00-d80b-4f04-9c71-2e196391e2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_nintendo_starlight_jatekkonzol_korhaz","timestamp":"2020. december. 29. 16:03","title":"Speciális játékkonzolt készített az amerikai beteg gyerekeknek a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási egyezmény annak kritikusai szerint.","shortLead":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási...","id":"20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a0666-3d8c-4fd2-905f-37d261b7806d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","timestamp":"2020. december. 29. 10:14","title":"Egy új kiadatási egyezmény miatt lehetnek veszélyben a Törökországba menekülő ujgurok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","shortLead":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","id":"20201228_brexit_nagykovet_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0076bc-13a6-40f1-8e60-a4029cc261d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_brexit_nagykovet_europai_unio","timestamp":"2020. december. 28. 14:32","title":"Támogatják a tagországok a Brexit-megállapodás ideiglenes alkalmazásainak az elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat közösen döntött az adományozásról.","shortLead":"A csapat közösen döntött az adományozásról.","id":"20201229_valogatott_adomany_szalai_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ff341b-aa59-4b04-affb-7b39f3c550b8","keywords":null,"link":"/sport/20201229_valogatott_adomany_szalai_adam","timestamp":"2020. december. 29. 17:43","title":"Húszmillió forintot adományozott beteg gyerekeknek és a Tábitha Háznak a magyar fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","shortLead":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","id":"20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af89ca8f-0e1f-4f07-8eb9-1c522d2a51c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","timestamp":"2020. december. 29. 17:32","title":"Szűkíteni tudták a rendőrök a szigetszentmiklósi szennyezés esetleges elkövetőinek körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","shortLead":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","id":"20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a035a-33f1-4d05-96b7-0bf8ea1fcb90","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","timestamp":"2020. december. 28. 13:22","title":"A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]