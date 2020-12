Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32834131-7c26-4c57-b6b3-954d492a62fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsi Moszkvában jött a világra. A nevét nem mondták meg, az arcát kitakarták a róla készült fotón.","shortLead":"A kicsi Moszkvában jött a világra. A nevét nem mondták meg, az arcát kitakarták a róla készült fotón.","id":"20201228_edward_snowden_apa_gyermek_moszkva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32834131-7c26-4c57-b6b3-954d492a62fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517804e-4f39-424c-a142-87794095c21d","keywords":null,"link":"/elet/20201228_edward_snowden_apa_gyermek_moszkva","timestamp":"2020. december. 28. 08:16","title":"Megszületett Edward Snowden gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7578de7d-abac-410e-b686-c7406faa1274","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Az év végén Karafiáth Orsolyának abból az öt szóból kellett ihletet merítenie, amelyet a hvg.hu olvasói szavaztak meg az év szavainak: nyunyóka (az abszolút győztes) eresz, Free SZFE, karantén, koronavírus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201227_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7578de7d-abac-410e-b686-c7406faa1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce2877e-1878-4bce-bee8-16bc689318ff","keywords":null,"link":"/360/20201227_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. december. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya nyunyókája a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","shortLead":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","id":"20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7d4f34-790b-43f7-95db-fea993b38427","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","timestamp":"2020. december. 29. 11:23","title":"Négy koronavírusos rab halt meg a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott semmilyen kapcsolatban nem állunk az illetővel. De mi ebben a zavaró? Egyáltalán, miért csinálják ezt a férfiak? Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott...","id":"20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b9da8-1108-4699-8f0b-f7455b310cac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","timestamp":"2020. december. 27. 19:21","title":"Miért hívnak ismeretlen férfiak csillagomnak vagy szívemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","shortLead":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","id":"20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583be505-2132-42e4-8021-f2320180b208","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","timestamp":"2020. december. 28. 07:51","title":"Mészáros Csoport: Erkölcsi felelősség és kötelesség is tenni a közjó érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd45a0b-3552-4333-b3a9-51763e0c132d","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Mi volt a legjobb dolog 2020-ban? Kijutott a magyar válogatott az Európa-bajnokságra? Magyar kutató segítségével, egy év alatt kifejlesztették a koronavírus elleni oltást? Ugyan! Én 39 évesen megvettem életem első bringáját. ","shortLead":"Mi volt a legjobb dolog 2020-ban? Kijutott a magyar válogatott az Európa-bajnokságra? Magyar kutató segítségével...","id":"20201229_bicikli_pozitiv_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd45a0b-3552-4333-b3a9-51763e0c132d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e9c74-ce8c-4424-a650-14d636068637","keywords":null,"link":"/elet/20201229_bicikli_pozitiv_2020","timestamp":"2020. december. 29. 12:00","title":"A koronavírus elleni oltás egy dolog, de hallott már róla, hogy idén egy 39 éves nő megtanult biciklizni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"kkv","description":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van a legtöbb burgerétterme Magyarországon. A Zing alapítója bevezetett minket a kulisszák mögé, megmutatta, hogyan készülnek burgereik, és arról is beszélt, miként vészelik át a mostani krízist.","shortLead":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van...","id":"20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928140-72f5-44f2-b6b0-a2f1c705afc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","timestamp":"2020. december. 27. 16:00","title":"Ha semmi nem jön össze, legalább legyen dupla a hús: a Zing története válságtól válságig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]