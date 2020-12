Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és környékén három centrumkórház alá sorolták a többi intézményt, az országos intézetek számát a felére csökkentették.","shortLead":"A fővárosban és környékén három centrumkórház alá sorolták a többi intézményt, az országos intézetek számát a felére...","id":"20201230_egeszsegugyi_ellatorendszer_terkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a74b35-997b-4ac2-8446-2c5527437d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_egeszsegugyi_ellatorendszer_terkepe","timestamp":"2020. december. 30. 12:47","title":"Teljesen átrajzolta a kormány az egészségügyi ellátórendszer térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452186c1-c7c6-474a-a22c-640e204ceb14","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A saját érdekeken túlmutató szeretet vagy akár a „másikért lelkesülő” érzések a leghatékonyabb immunserkentőnek látszanak, míg az ellenségesség saját ellenségünkké válik, és a kapcsolat depresszióba taszíthat, meg is betegíthet. ","shortLead":"A saját érdekeken túlmutató szeretet vagy akár a „másikért lelkesülő” érzések a leghatékonyabb immunserkentőnek...","id":"20201229_L_Stipkovits_Erika_A_jo_parkapcsolat_feler_egy_lassan_felszivodo_vitaminbombaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452186c1-c7c6-474a-a22c-640e204ceb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcd832f-bc21-4b46-92bf-48a5cc3a5f88","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201229_L_Stipkovits_Erika_A_jo_parkapcsolat_feler_egy_lassan_felszivodo_vitaminbombaval","timestamp":"2020. december. 29. 09:30","title":"L. Stipkovits Erika: A jó párkapcsolat felér egy lassan felszívódó vitaminbombával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási egyezmény annak kritikusai szerint.","shortLead":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási...","id":"20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a0666-3d8c-4fd2-905f-37d261b7806d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","timestamp":"2020. december. 29. 10:14","title":"Egy új kiadatási egyezmény miatt lehetnek veszélyben a Törökországba menekülő ujgurok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók 82 százaléka viszont elégedett a helyzettel, az ellenzékiek viszont nagyon nem egy friss felmérés szerint.","shortLead":"A kormánypárti szavazók 82 százaléka viszont elégedett a helyzettel, az ellenzékiek viszont nagyon nem egy friss...","id":"20201230_egeszsegugy_felmeres_publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3995a47-0244-4345-82b3-daaaf91d0cce","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_egeszsegugy_felmeres_publicus","timestamp":"2020. december. 30. 07:55","title":"A magyarok harmada érzi úgy, hogy számíthat az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","shortLead":"Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is lehetett érezni a mai földrengéseket.","id":"20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35060f90-f55c-433d-8d22-4afdf6550192","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldrenges_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 30. 12:21","title":"A szerda reggeli földrengéseket is lehetett érezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálódott a Petrinjából Zágrábba vezető út hídja is.","shortLead":"Megrongálódott a Petrinjából Zágrábba vezető út hídja is.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f3af19-8327-4635-be14-d9d807f848d7","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_aldozatok","timestamp":"2020. december. 29. 18:08","title":"Már hét halálos áldozata van a horvátországi földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Negyedével, vagy még nagyobb mértékben nőtt a búza és a kukorica ára, ez pedig az állattenyésztők költségeit meg megemeli.","shortLead":"Negyedével, vagy még nagyobb mértékben nőtt a búza és a kukorica ára, ez pedig az állattenyésztők költségeit meg...","id":"20201230_buza_kukorica_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5217b15b-ee58-4d3a-b2d0-7854833aecec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_buza_kukorica_dragulas","timestamp":"2020. december. 30. 06:38","title":"Óriásit drágult a búza és a kukorica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","shortLead":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","id":"20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7d4f34-790b-43f7-95db-fea993b38427","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","timestamp":"2020. december. 29. 11:23","title":"Négy koronavírusos rab halt meg a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]