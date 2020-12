Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban. Nijeer Parksnak mintegy 1,5 millió forintnyi dollárjába került, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.

2020 nemcsak a koronavírusról, hanem az arcfelismerő technológiák alkalmazása körül kialakult vitáról is szólt. Az Egyesült Államokban több helyen is betiltották az ilyen rendszerek használatát, mondván, nem eléggé megbízhatóak, sőt, az algoritmus sokszor előítéletes.

Hogy mennyire fejlesztésre szorul még a technológia, azt jól mutatja az amerikai New Jersey államban élő Nijeer Parks története. A férfi beperelte Woodbridge település rendőrségét és önkormányzatát is, miután még 2019 végén 10 napot ült börtönben – ebből nagyjából egy hetet magánzárkában – egy olyan lopás miatt, amit nem is ő követett el.

100-ból 96 esetben téved az arcfelismerő, állítja Detroit rendőrfőnöke Az Egyesült Államokban a rendőrök már egy ideje használják az arcfelismerő technológiát, hogy minél több bűnözőt sikerüljön elkapniuk. A detroiti tapasztalatok szerint a rendszer nem annyira tökéletes, inkább tökéletesen használhatatlan.

A történet azzal kezdődött, hogy a rendőrök igazoltattak egy férfit a településen, akiről azt feltételezték, hogy bolti tolvaj. Az illető meg is mutatta nekik az igazolványát, amiről kiderült, hogy hamis. Amikor a hatóság emberei észrevették, hogy marihuána van nála, és megpróbálták letartóztatni, a kocsijával elmenekült a helyszínről – úgy, hogy közben majdnem elütötte az egyik rendőrt – írja a The New York Times.

A rendőrök ezután megmutatták az igazolványt az arcfelismerő rendszernek, ami azt az eredményt hozta ki, hogy a fotón Nijeer Parks látható. Ezután tartóztatták le a férfit, akinek a bíróságon kellett bebizonyítania, hogy ártatlan, és az igazoltatás idején a helyszíntől nagyjából 50 kilométerre lévő patikában fizetett.

A férfit végül azután mentették fel, hogy 5000 dollárt, vagyis nagyjából 1,5 millió forintot költött arra, hogy meg tudja magát védeni a bíróságon. A férfi most a szabadságjogainak megsértése, valamint a börtönben eltöltött idő miatt perli a hatóságot és a várost.

Ez már a harmadik olyan eset volt az Egyesült Államokban, amikor ilyen hibát vétett a rendőrség által használt arcfelismerő rendszer, ráadásul mindhárom esetben színesbőrű állampolgár volt a károsult. Kétszer Detroitban, most pedig Woodbridge-ben fordult elő incidens, ami azt mutatja, nem egy lokalizált probléma volt. Azt nem tudni, hogy ebben az esetben mely rendszert használta a hatóság.

