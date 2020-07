Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal a következő költségvetésről.","shortLead":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal...","id":"20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ce00e-fa91-43de-9480-41efaee4ed04","keywords":null,"link":"/360/20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Most már tényleg a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","shortLead":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","id":"20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c299839-42ec-441e-8288-163bfa55ac44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. július. 02. 09:41","title":"Komolyan visszaesett az újautó-piac, de a használt autók továbbra is ömlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","shortLead":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","id":"20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42091c7b-3e08-4f4b-ad7f-464f42999608","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","timestamp":"2020. július. 02. 22:37","title":"Göd polgármestere leváltotta a fideszesek mellé álló alpolgármestereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rohamosan nő a fertőzöttek száma, amiért a szórakozóhelyeket teszik felelőssé.","shortLead":"Rohamosan nő a fertőzöttek száma, amiért a szórakozóhelyeket teszik felelőssé.","id":"20200703_Koronavirus_Belgradban_ujra_rendkivuli_helyzetet_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1698d7-c175-4d3a-a36d-04b85138e7e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Koronavirus_Belgradban_ujra_rendkivuli_helyzetet_hirdettek","timestamp":"2020. július. 03. 12:53","title":"Koronavírus: Belgrádban újra rendkívüli helyzetet hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","shortLead":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","id":"20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0831421-ef38-446a-a814-0e402073b3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","timestamp":"2020. július. 01. 13:44","title":"A bíróság szerint nem igaz, hogy Pikó első dolga volt megemelni a saját fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan a hazai megfelelője. Arról beszélgettünk a szakemberrel, hogy a fenntartható, egészséges és környezetbarát étkezés nem mindig fedik egymást, hogy miért vette fel a harcot a bloggerekkel és influencerekkel, és hogy miért evett – kis túlzással – egy hétig jégcsapretket.","shortLead":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan...","id":"20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aa3bce-e7fe-42f5-8d10-2a17b0c5db12","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","timestamp":"2020. július. 02. 12:22","title":"Nálunk is terem a szuperélelmiszer, ne vegyen avokádót és chiamagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"László Imre azonnal mondjon le.","shortLead":"László Imre azonnal mondjon le.","id":"20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466303b3-66a5-4d87-9b21-491bb88fac91","keywords":null,"link":"/360/20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"TGM: A Mengele-emlékpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","shortLead":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","id":"20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf129cd-ff19-4d4c-8fa8-8ab460d01aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","timestamp":"2020. július. 01. 14:24","title":"Döntött a Kúria: le kell ülnie kiszabott büntetését a lúgos orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]