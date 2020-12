Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte. Emiatt nemcsak elérhetetlenné váltak egy időre a felhasználói fiókok és az online vásárlás, de a támadók a felhasználók adataihoz is hozzáférhettek.","shortLead":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte...","id":"20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed44d7d-772a-423c-b2e4-2a06f9a39855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. december. 30. 13:03","title":"Kibertámadás érte a Brendon babaáruházat, felhasználói adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató azoknak, akik nem akarják elengedni a durrogtatást.","shortLead":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató...","id":"20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9417ea-fa22-4e0d-8743-092cf7c1f76b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 14:54","title":"Társasház kertjében lehet petárdázni, az erkélyünkről nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","shortLead":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","id":"20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11deb997-7055-4793-aba0-6339075a2c33","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 29. 21:55","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban. Nijeer Parksnak mintegy 1,5 millió forintnyi dollárjába került, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.","shortLead":"Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban...","id":"20201230_letartoztatas_arcfelismero_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4a0268-6377-434a-8412-bb7df22cd08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_letartoztatas_arcfelismero_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 30. 10:33","title":"10 napig volt börtönben, mert tévedett az arcfelismerő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A biztosító egy-egy ügyfelére pár ezer forint jut az összegből. Mindenki választhat: megtartja a pénzt vagy engedi, hogy eladományozza a biztosító.","shortLead":"A biztosító egy-egy ügyfelére pár ezer forint jut az összegből. Mindenki választhat: megtartja a pénzt vagy engedi...","id":"20201229_groupama_700_millio_kgfb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc741a07-91a0-4e6f-995f-863856ccb304","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_groupama_700_millio_kgfb","timestamp":"2020. december. 29. 12:15","title":"700 milliót oszt szét a Groupama, mert keveset baleseteztek az kgfb-s ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek, elektronikus jótállási jegyet is bevezetnek.","shortLead":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek...","id":"20201230_Uj_szabalyok_jotallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d43b0a-0355-4527-bce4-d9f0d9874deb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Uj_szabalyok_jotallas","timestamp":"2020. december. 30. 07:41","title":"Új szabályokat vezetnek be a jótállásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A 2020-ban történt kevés jó dolog egyike volt a magyar középpályás Izland ellen rúgott gólja. Erről a pár másodpercről évekkel később is lehet majd mesélni.","shortLead":"A 2020-ban történt kevés jó dolog egyike volt a magyar középpályás Izland ellen rúgott gólja. Erről a pár másodpercről...","id":"20201230_visszatekintes_2020_jo_dolgok_szoboszlai_dominik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73098f39-ec48-4310-a614-d3b804d5a128","keywords":null,"link":"/sport/20201230_visszatekintes_2020_jo_dolgok_szoboszlai_dominik","timestamp":"2020. december. 30. 16:00","title":"Szoboszlai Dominik egyetlen villanása elég volt egy jó 2021 reményéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]