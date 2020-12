A többi kutatónak is több figyelem juthat - ezért örül az elismerésnek a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó biokémikus.

„Saját magam mindig tudtam, hogy amit csinálok, az fontos, de semmilyen kitüntetésre nem vártam, nem a díjakért dolgozom”

- nyilatkozta Karikó Katalin, a BioNTech cég alelnöke a Kossuth Rádiónak.

A biokémikus, akinek szabadalma alapján fejlesztették ki a Covid-19 betegség elleni oltások egyikét, és akit az állami média az év emberének választott, elmondta, hogy nagyon örült az elismerésnek, de nem a díjakért dolgozik, utoljára 40 éve, 1980-ban kapott ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémiától.

Mint mondta, azért is örül az elismerésnek, mert így a többi kutatónak is több figyelem juthat, és a jövőben jobban elismerhetik a munkájukat és a rangjukat a társadalomban, de a fiatalok érdeklődését is felkeltheti a tudományos pálya iránt.

Arra a felvetésre, hogy sokan a Nobel-díj várományosaként emlegetik, úgy fogalmazott: nem gondol ilyenekre, nem számít semmire. A legnagyobb öröm az volt a vakcinával kapcsolatban is, hogy az embereknek reményt adott arra, hogy az életük visszatérjen a normális kerékvágásba - hangsúlyozta, hozzátéve, nagyon jól esett neki, amikor a Pennsylvaniai Egyetemen az oltásra váró orvosok és nővérek megtapsolták őket. „Azt hiszem, el is sírtam magam” - idézte fel a kutató, aki december 18-án kapta meg az első oltást.

Mint mondta, a második oltást január elején kapja meg, de a statisztika szerint már az első is 88 százalékos védettséget ad. "Még az oltás helye sem fájt" - válaszolta arra a kérdésre, hogy tapasztalt-e valamilyen mellékhatást.