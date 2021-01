Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","shortLead":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","id":"20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d064cff-2935-47f5-bded-0f8ae6831a1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","timestamp":"2021. január. 02. 14:20","title":"Peking szerint Amerikában megsértik a szabad piac szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női képviselőnél is kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női...","id":"20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f5bc5e-9f11-4d6e-9162-c8dbd447efcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","timestamp":"2021. január. 04. 07:26","title":"Vállalhatatlan vadkelet: reagált az ellenzék Karikó Katalin leasszonyságozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak számítanak? Hadd mutassam meg egy képregényhősön.","shortLead":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak...","id":"20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20e14b-3ab1-4e65-81c7-79fdfcb59f9a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","timestamp":"2021. január. 03. 20:15","title":"Batman, akivel azonosulni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén a kínaiak űrszondája. ","shortLead":"Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén...","id":"20210104_kina_urszonda_mars_tienven1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ef652-8b39-4282-b3e5-10f5ed41c737","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_urszonda_mars_tienven1","timestamp":"2021. január. 04. 12:07","title":"Májusban landolhat a Marson a kínaiak szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos műszer újjáépítését.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos...","id":"20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf1500-c78a-4192-b73c-50d7a1c76e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","timestamp":"2021. január. 04. 12:30","title":"Újjáépítenék az egyik leghíresebb ufóvadász teleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","id":"20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e82778-a37b-4c97-a157-41f8f835dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","timestamp":"2021. január. 03. 08:43","title":"Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa22ca2e-2b4d-4f56-9436-a89720403036","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Csak a magyar Trianon-törvényre válaszként, az idén lett kiemelt nap június 4-e a románok számára, akik válogathatnak a nemzeti ünnepre alkalmas napok között. Politikai okokból mégis olyan jutott nekik télvíz idején, amelyiken nem hódolhatnak a szabadtéri sütögetésnek.","shortLead":"Csak a magyar Trianon-törvényre válaszként, az idén lett kiemelt nap június 4-e a románok számára, akik válogathatnak...","id":"202053__romania_unnepnapjai__trianon__miccsparti__nemzet_es_fokhagyma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa22ca2e-2b4d-4f56-9436-a89720403036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0745bc1d-8faf-42dc-8015-9c6a6545a7e7","keywords":null,"link":"/360/202053__romania_unnepnapjai__trianon__miccsparti__nemzet_es_fokhagyma","timestamp":"2021. január. 03. 16:00","title":"A románok olyan nemzeti ünnepet szeretnének, amikor grillezni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]