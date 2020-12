Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legfontosabb technológiai híre az Apple házon belül készült lapkájának, az M1-nek megjelenése volt. Már akkor lehetett tudni, hogy nem ez lesz az Apple Silicon projekt egyetlen áramköre.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legfontosabb technológiai híre az Apple házon belül készült lapkájának, az M1-nek megjelenése...","id":"20201203_apple_m1x_lapkakeszlet_16_macbook_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd5db9-686f-4c92-b48f-3d7c387a320d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_m1x_lapkakeszlet_16_macbook_pro","timestamp":"2020. december. 03. 21:03","title":"A jobbnál is lesz jobb: az Apple az M1 lapka utódján dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az első videóban Kanyó Kata tolmácsolásában hallhatjuk Kosztolányi Dezső Narancsszín felhő című művét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ed198f-98a4-4b67-808c-3afedbf0b75e","keywords":null,"link":"/kultura/20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","timestamp":"2020. december. 02. 18:05","title":"„Az, ami igazán szép, még előttem van, nem mögöttem” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a BKV buszpályázatos ügye, amelyben Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt élettársa is érintett volt.","shortLead":"Folytatódik a BKV buszpályázatos ügye, amelyben Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes volt...","id":"20201202_karacsony_gergely_bkv_szerzodes_off_shore_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971a0b2e-fb45-4564-a578-480036c3c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fa9c0e-1f51-4f48-acbd-7de80d74d244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_karacsony_gergely_bkv_szerzodes_off_shore_cegek","timestamp":"2020. december. 02. 13:40","title":"Karácsony: Offshore hátterű céggel nem köt szerződést a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs tanácsadója lett. Mostantól ő vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Elméleti Intézetét.","shortLead":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs...","id":"20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d32054-46db-4255-a549-e5f71601fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","timestamp":"2020. december. 03. 12:15","title":"Fidesz-közeli kommunikációs szakembert neveztek ki az SZFE intézetének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d656b9c-5e20-43c1-85be-38be45f52218","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Soros Györgyöt természetesen lehet bírálni, de nem úgy, ahogy azt a NER vezető kultúrfunkcionáriusa tette. Demeter Szilárd őrült beszéde azonban nem önmagában álló eset - a NER évek óta tartó identitáspolitikai ámokfutásának újabb fejezete, igaz: szintlépéssel. Vélemény.","shortLead":"Soros Györgyöt természetesen lehet bírálni, de nem úgy, ahogy azt a NER vezető kultúrfunkcionáriusa tette. Demeter...","id":"202049_sorostalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d656b9c-5e20-43c1-85be-38be45f52218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa8eb7e-d69d-4402-9414-2155e1c7876e","keywords":null,"link":"/360/202049_sorostalansag","timestamp":"2020. december. 03. 13:00","title":"Seres László: Sorostalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","shortLead":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","id":"20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5065540-d3e0-4594-874f-4c8aefb1e0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","timestamp":"2020. december. 03. 07:59","title":"Kémfotón az új Lada Niva, ami olyan, mint egy orosz Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.\r

\r

","shortLead":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak...","id":"20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5fda8-2190-47ad-a749-b65e7053d21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 02. 05:05","title":"Évtizedek óta először nőhet a szegénység mértéke a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha másodszor is megszületett volna.","shortLead":"A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha...","id":"20201201_romain_grosjean_f1_bahreini_nagydij_baleset_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c836b332-64e1-4004-b7cf-f169e8893293","keywords":null,"link":"/sport/20201201_romain_grosjean_f1_bahreini_nagydij_baleset_interju","timestamp":"2020. december. 01. 22:25","title":"Romain Grosjean a balesetéről: Láttam jönni a halált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]