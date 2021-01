Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi testben lévő receptorokhoz, ezért egyrészt jobban fertőz, mint az előző változat, másrészt éppen ezért fertőzi meg könnyebben a gyerekeket is. ","shortLead":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi...","id":"20210105_brit_mutans_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87234a98-a53f-4c92-9d6b-89df843760d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_brit_mutans_virus","timestamp":"2021. január. 05. 17:25","title":"Mit tudunk eddig a koronavírus új, brit mutációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","shortLead":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","id":"20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a718ab-9d88-4272-bd0e-cfcc1ee026e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","timestamp":"2021. január. 04. 05:10","title":"Nancy Pelosit újraválasztották az amerikai képviselőház elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok...","id":"20210104_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e918776-ba73-4e56-8bd8-7619b9f7d027","keywords":null,"link":"/360/20210104_Radar360","timestamp":"2021. január. 04. 08:00","title":"Radar360: 2021 a járvány és a kampány éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jack Ma októberben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját. Azóta eltűnt a nyilvánosság elől.","shortLead":"Jack Ma októberben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját. Azóta eltűnt a nyilvánosság elől.","id":"20210104_kina_allam_gazdasag_jack_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b8a5d7-9ae1-43d5-9a67-a18763e2df5f","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_kina_allam_gazdasag_jack_ma","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Eltűnt az Alibaba alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.\r

","shortLead":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére...","id":"20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfe4cc-f8f0-41fd-9072-d644f1d7b9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia – Megnéztük a Keresztanyu első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit tévést megrémisztette a betegség.","shortLead":"A brit tévést megrémisztette a betegség.","id":"20210104_Jeremy_Clarkson_koronavirus_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16828e89-0449-4a9a-98d3-5c5d44b8b20b","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Jeremy_Clarkson_koronavirus_karacsony","timestamp":"2021. január. 04. 14:10","title":"Jeremy Clarkson attól tartott, hogy elviszi a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Daróczy-Gaál Ágnes szerint az embereket érdekeltté kell tenni abban, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"Daróczy-Gaál Ágnes szerint az embereket érdekeltté kell tenni abban, hogy beoltassák magukat.","id":"20210104_magyar_orvosok_szakszervezete_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6927596-c47d-483b-ba73-235a50fe0dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_magyar_orvosok_szakszervezete_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 17:46","title":"Saját zsebből kellene finanszíroznia kezelését annak, aki nem oltatja be magát és az intenzívre kerül - vetette fel a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek a családi kúriáján nyáron bulit tartottak, és azt követően többen karanténba vonultak.","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek...","id":"20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e84891-e841-4e43-8f66-fa0c3461f72f","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","timestamp":"2021. január. 05. 15:22","title":"Schaller-Baross Ernő lesz Szájer József mandátumának az örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]